الحوثيون يختطفون ناشطًا وسط صنعاء بسبب منشور.. شاهد ماذا كتب؟

الثلاثاء 23 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- صنعاء

اختطف الحوثيون الناشط "أوراس الإرياني"، بعد خروجه من منزله في منطقة "سعوان" بالعاصمة صنعاء مغرب أمس الإثنين.

عملية الإختطاف جاءت بعد منشورات على صفحته في فيسبوك تهكم فيها أوراس، من يوم 21 سبتمبر، الذي يصادف ذكرى الانقلاب الحوثي.

وقالت مصادر محلية إلى أن مصير "الإرياني" لا يزال غامضا، في الوقت الذي ترفض فيها جماعة الحوثي الكشف عن مصيره.