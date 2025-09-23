الإنتقالي الجنوبي يتراجع عن مخالفة وتعدٍ جديد على صلاحيات الحكومة الشرعية ديمبيلي الأفضل.. تعرف على جوائز الكرة الذهبية لهذا العام الحوثيون يختطفون ناشطًا وسط صنعاء بسبب منشور.. شاهد ماذا كتب؟ القبض على سائق الدراجة النارية التي اُستخدمت في تنفيذ عملية اغتيال افتهان المشهري و3 مشتبهين آخرين الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة مفتي المملكة انفجار غامض قرب سفينة تجارية قبالة اليمن يثير المخاوف في خليج عدن بـ4 أدوية جديدة.. طفرة علمية غير مسبوقة في علاجات السمنة والسكري من النوع الثاني احذر- علامة ليلية تخبرك بأنك مصاب بفشل الكبد إنجاز يمني يسطع عالميًا: 22 عالماً ضمن قائمة الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة تابع آخر الأخبار على واتساب الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة
اختطف الحوثيون الناشط "أوراس الإرياني"، بعد خروجه من منزله في منطقة "سعوان" بالعاصمة صنعاء مغرب أمس الإثنين.
عملية الإختطاف جاءت بعد منشورات على صفحته في فيسبوك تهكم فيها أوراس، من يوم 21 سبتمبر، الذي يصادف ذكرى الانقلاب الحوثي.
وقالت مصادر محلية إلى أن مصير "الإرياني" لا يزال غامضا، في الوقت الذي ترفض فيها جماعة الحوثي الكشف عن مصيره.