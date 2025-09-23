القبض على سائق الدراجة النارية التي اُستخدمت في تنفيذ عملية اغتيال افتهان المشهري و3 مشتبهين آخرين الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة مفتي المملكة انفجار غامض قرب سفينة تجارية قبالة اليمن يثير المخاوف في خليج عدن بـ4 أدوية جديدة.. طفرة علمية غير مسبوقة في علاجات السمنة والسكري من النوع الثاني احذر- علامة ليلية تخبرك بأنك مصاب بفشل الكبد إنجاز يمني يسطع عالميًا: 22 عالماً ضمن قائمة الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة تابع آخر الأخبار على واتساب الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة أول دولة تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد أسطول الحرية مؤتمر حل الدولتين يدعو لتحويل المواقف إلى أفعال ويطالب بوقف الاستيطان بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعلن انسحابها من الجنائية الدولية
أعلنت شرطة تعز القبض على 4 مشتبهين في قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، الأستاذة افتهان المشهري، بينهم سائق الدراجة النارية الذي استخدمها الجناة في تنفيذ الجريمة.
وقالت إن شرطة مديرية مشرعة وحدنان ضبطت الأربعة المشتبهين أمس الإثنين، وأن التحقيقات جارية معهم لكشف ملابسات الحادثة وملاحقة بقية المتورطين.
ودعت شرطة تعز الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والحملة المشتركة لملاحقة الجناة من أجل تحقيق العدالة.
واغتال مسلحون على متن دراجة نارية يوم 18 سبتمبر الجاري، الاستاذة افتهان المشهري وهي بداخل سيارتها اثناء توجهها للعمل.
وجاء اسم ''محمد صادق المخلافي''، على رأس قائمة المتورطين في جريمة الاغتيال، ولا يزال فارا مع آخرين، من وجه العدالة.