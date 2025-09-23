القبض على سائق الدراجة النارية التي اُستخدمت في تنفيذ عملية اغتيال افتهان المشهري و3 مشتبهين آخرين

الثلاثاء 23 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

أعلنت شرطة تعز القبض على 4 مشتبهين في قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، الأستاذة افتهان المشهري، بينهم سائق الدراجة النارية الذي استخدمها الجناة في تنفيذ الجريمة.

وقالت إن شرطة مديرية مشرعة وحدنان ضبطت الأربعة المشتبهين أمس الإثنين، وأن التحقيقات جارية معهم لكشف ملابسات الحادثة وملاحقة بقية المتورطين.

ودعت شرطة تعز الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والحملة المشتركة لملاحقة الجناة من أجل تحقيق العدالة.

واغتال مسلحون على متن دراجة نارية يوم 18 سبتمبر الجاري، الاستاذة افتهان المشهري وهي بداخل سيارتها اثناء توجهها للعمل.

وجاء اسم ''محمد صادق المخلافي''، على رأس قائمة المتورطين في جريمة الاغتيال، ولا يزال فارا مع آخرين، من وجه العدالة.