القبض على سائق الدراجة النارية التي اُستخدمت في تنفيذ عملية اغتيال افتهان المشهري و3 مشتبهين آخرين الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة مفتي المملكة انفجار غامض قرب سفينة تجارية قبالة اليمن يثير المخاوف في خليج عدن بـ4 أدوية جديدة.. طفرة علمية غير مسبوقة في علاجات السمنة والسكري من النوع الثاني احذر- علامة ليلية تخبرك بأنك مصاب بفشل الكبد إنجاز يمني يسطع عالميًا: 22 عالماً ضمن قائمة الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة تابع آخر الأخبار على واتساب الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة أول دولة تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد أسطول الحرية مؤتمر حل الدولتين يدعو لتحويل المواقف إلى أفعال ويطالب بوقف الاستيطان بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعلن انسحابها من الجنائية الدولية
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، عن عمر ناهز 81 عاما.
ووجه الملك سلمان باقامة صلاة الغائب على الراحل في جميع مساجد المملكة بما فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وُلد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ عام 1362هـ (1941م) في مدينة الرياض، ونشأ في أسرة آل الشيخ العلمية الشهيرة التي أنجبت أجيالًا من العلماء والدعاة. حفظ القرآن الكريم صغيرًا، وتلقى علومه الشرعية على يد كبار العلماء، وكان من أبرزهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وواصل دراساته حتى أصبح من أعلام الفقه والدعوة في المملكة والعالم الإسلامي.
تدرج الشيخ في ميادين التعليم الشرعي، حيث قام بالتدريس والإفتاء والإمامة، واشتهر بخطبه ودروسه في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض. وفي عام 1419هـ صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية خلفًا للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، فكان منذ ذلك الحين صوت الفتوى الشرعي الأول في البلاد، ومرجعًا للأمة في شؤون دينها.