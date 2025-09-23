الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة مفتي المملكة

الثلاثاء 23 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، عن عمر ناهز 81 عاما.

ووجه الملك سلمان باقامة صلاة الغائب على الراحل في جميع مساجد المملكة بما فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وُلد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ عام 1362هـ (1941م) في مدينة الرياض، ونشأ في أسرة آل الشيخ العلمية الشهيرة التي أنجبت أجيالًا من العلماء والدعاة. حفظ القرآن الكريم صغيرًا، وتلقى علومه الشرعية على يد كبار العلماء، وكان من أبرزهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وواصل دراساته حتى أصبح من أعلام الفقه والدعوة في المملكة والعالم الإسلامي.

تدرج الشيخ في ميادين التعليم الشرعي، حيث قام بالتدريس والإفتاء والإمامة، واشتهر بخطبه ودروسه في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض. وفي عام 1419هـ صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية خلفًا للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، فكان منذ ذلك الحين صوت الفتوى الشرعي الأول في البلاد، ومرجعًا للأمة في شؤون دينها.