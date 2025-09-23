انفجار غامض قرب سفينة تجارية قبالة اليمن يثير المخاوف في خليج عدن بـ4 أدوية جديدة.. طفرة علمية غير مسبوقة في علاجات السمنة والسكري من النوع الثاني احذر- علامة ليلية تخبرك بأنك مصاب بفشل الكبد إنجاز يمني يسطع عالميًا: 22 عالماً ضمن قائمة الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة تابع آخر الأخبار على واتساب الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة أول دولة تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد أسطول الحرية مؤتمر حل الدولتين يدعو لتحويل المواقف إلى أفعال ويطالب بوقف الاستيطان بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعلن انسحابها من الجنائية الدولية حادثة وصفت بالمتعمدة.. إغلاق الميكروفون خلال كلمة أردوغان في الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي يرفع راية التسوية في اليمن: دعم للمبعوث الأممي ومبادرات الوساطة المحلية
أعلنت هيئة بريطانية متخصصة بمراقبة الملاحة البحرية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار قرب سفينة تجارية أثناء إبحارها في خليج عدن على بعد نحو 120 ميلاً بحرياً شرق مدينة عدن اليمنية.
وقالت "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية" إن قبطان السفينة أبلغ عن سماع دوي قوي وارتطام المياه بجانبها، مؤكدة أن السفينة وطاقمها لم يتعرضوا لأي أذى وأنها واصلت رحلتها إلى الميناء التالي.
وأشارت الهيئة إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً في الحادثة التي وُصفت بأنها "هجوم"، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.
ويأتي هذا التطور وسط تصاعد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن منذ اندلاع حرب غزة، حيث تستهدف السفن التي تقول الجماعة إنها مرتبطة بإسرائيل.
ومؤخراً، أعلن الحوثيون عن قصف ناقلة نفط إسرائيلية في البحر الأحمر، في خطوة قالوا إنها رد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة في صنعاء.