انفجار غامض قرب سفينة تجارية قبالة اليمن يثير المخاوف في خليج عدن

الثلاثاء 23 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 290

أعلنت هيئة بريطانية متخصصة بمراقبة الملاحة البحرية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار قرب سفينة تجارية أثناء إبحارها في خليج عدن على بعد نحو 120 ميلاً بحرياً شرق مدينة عدن اليمنية.

وقالت "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية" إن قبطان السفينة أبلغ عن سماع دوي قوي وارتطام المياه بجانبها، مؤكدة أن السفينة وطاقمها لم يتعرضوا لأي أذى وأنها واصلت رحلتها إلى الميناء التالي.

وأشارت الهيئة إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً في الحادثة التي وُصفت بأنها "هجوم"، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.

ويأتي هذا التطور وسط تصاعد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن منذ اندلاع حرب غزة، حيث تستهدف السفن التي تقول الجماعة إنها مرتبطة بإسرائيل.

ومؤخراً، أعلن الحوثيون عن قصف ناقلة نفط إسرائيلية في البحر الأحمر، في خطوة قالوا إنها رد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة في صنعاء.