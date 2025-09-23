بـ4 أدوية جديدة.. طفرة علمية غير مسبوقة في علاجات السمنة والسكري من النوع الثاني

الثلاثاء 23 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكري والغدد الصماء بجامعة هارفارد الأمريكية عن الانتهاء من الأبحاث الخاصة بأربعة أدوية جديدة لعلاج السمنة والسكر من النوع الثاني، مضيفًا أنه لأول مرة نرى أدوية تخفض الوزن حتى 30%، أي أكثر تأثيرًا من جراحات خفض الوزن، وتخفض السكر التراكمي بما يعادل 2.2%؜، وهو ما لم نشاهده في أي أدوية أخرى من قبل.

وأضاف الدكتور أسامة حمدي، أن الأدوية الأربعة أمام هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة على تسويقها، وهو المنتظر أن يحدث أوائل 2026، لتغير هذه الأدوية مستقبل علاج السكر والسمنة، وخريطة التعامل معهما في العقود القادمة.

من ما هي الأدوية الجديدة للسمنة والسكري من النوع الثاني؟في السياق التالي، يستعرض "الكونسلتو"، الأدوية الـ 4 الجديدة لعلاج السمنة والسكري معًا، وفقًا لـ أستاذ أمراض الباطنة والسكري والغدد الصماء بجامعة هارفارد.

1- ريتاتروتيد Retatrutideأكد حمدي، أنه دواء ثلاثي التأثير، يخفض الشهية، ويزيد حرق السعرات الحرارية لتنبيهه مستقبلات الجلوكاجون في الجسم، ومتوسط خفض الوزن في مرضى السمنة 24%.

وأشار إلى أن تأثيره على النساء يصل إلى 28.5%؜، ولمرضى السكري ينخفض المعدل التراكمي بنسبة تصل إلى 2.2%، مؤكدًا أن 70% من مرضى السمنة الذين استخدموا العقار لمدة 48 أسبوعًا، وانخفض وزنهم بنسبة تزيد على 20%؜، ونحو النصف انخفض وزنهم بأكثر من 25%؜، والربع انخفض وزنهم بأكثر من 30%؜ لأول مرة، أى ما يفوق جراحات علاج السمنة بمراحل.

2- كاجريسيما Cagrisemaأوضح أنه علاج من هرمونين مخلوطين بنسب متساوية، الأول هو الهرمون نفسه الموجود في الأوزيميك والوجوڤي، المسمى سيماجلوتيد semaglutide، والثاني هرمون مشابه لهرمون الأمَلين Amylin الذي تفرزه خلايا البنكرياس، وقل إن الأول يخفض الشهية، والثاني يخفضها أيضًا، ويحسن نسبة السكر في الدم، لكنه لا يخفض حجم العضلات كالأدوية الأخرى، ويساعد الذاكرة والتركيز ووظائف المخ، لافتًا إلى أن متوسط نزول الوزن في مرضى السمنة 22.7%، وفي مرضى السكر من النوع الثانى 18.7%؜، ونزول التراكمي في مرضى السكر نحو 1.5%.

3- أورفورجليبرون Orforglipronقال إنه أول دواء عن طريق الفم غير هرموني، فهو (مادة كيميائية) تقوم بنفس وظيفة الهرمون الموجود في أدوية مثل الأوزيمبك والمونجارو، وهذا يعني أن تكلفة إنتاجه ستكون رخيصة جدًّا، كذلك يمكن خلطه في المستقبل بأدوية السكر في حبة واحدة، موضحًا أن متوسط خفض الوزن نحو 12.4% في مرضى السمنة بعد 72 أسبوعًا، كما أن 30% من المرضى انخفض وزنهم بأكثر من 15%، وانخفض التراكمي حوالي 1.8%؜ ووصل 75% من المرضى لسكر تراكمي اقل من 6.5%؜، ووصل حوالي ربع المعالجين بهذا العقار لسكر تراكمي أقل من 5.7% (النسبة الطبيعية).

4- سيماجلوتيد عن طريق الفم oral semaglutideوأوضح أنه الهرمون نفسه الموجود في دواء الأوزيمبك والوجوڤي، ولكن عن طريق الفم وليس الحقن، موضحًا أن الفرق بينه وبين الدواء الحالي المسمى ريبلسس Rybelsus أن جرعة الدواء الجديدة مرتفعة إلى 50 مجم، أي أكثر من 3 أضعاف الجرعة الحالية، التي تصل إلى 14 مجم، مبينًا أن هذه الجرعة الكبيرة تخفض الوزن في مرضى السمنة بنسبة 13.6%؜، وتساعد 30%؜ من المرضى لخفض وزنهم لأكثر من 20%.

وأكد أستاذ أمراض الباطنة والسكري والغدد الصماء بجامعة هارفارد، أن هناك أبحاثًا لم تكتمل بعد، مثل دواء ماريتيد Maritide، الذي سيحقن مرة واحدة شهريًّا، ويصل خفضه للوزن إلى 20%، ودواء جديد يخفض دهون الجسم فقط بنسبة 20.3، ولا يؤثر على العضلات بل تزيد معه، واسمه بيماجروماب Bimagrumab.وقال:

نحن قاب قوسين أو أدنى من أدوية فعالة على نحو غير مسبوق في خفض الوزن وضبط السكر، وأمام تنافس علمي كبير يحاول أن يضع نهاية لمرض السكر من النوع الثاني، متوقعًا أن تحمل هذه الأدوية مشاكل لا نعرفها، ولكن الدراسات وجدت حتى الآن أن أعراضها الجانبية مقبولة ومحتملة خاصة الغثيان، كما أنه من المتوقع أن تصل مبيعات هذه الادوية في 2026 إلى 85 مليار دولار، وتصل في 2030 إلى 150 مليار دولار