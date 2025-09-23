انفجار غامض قرب سفينة تجارية قبالة اليمن يثير المخاوف في خليج عدن بـ4 أدوية جديدة.. طفرة علمية غير مسبوقة في علاجات السمنة والسكري من النوع الثاني احذر- علامة ليلية تخبرك بأنك مصاب بفشل الكبد إنجاز يمني يسطع عالميًا: 22 عالماً ضمن قائمة الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة تابع آخر الأخبار على واتساب الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة أول دولة تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد أسطول الحرية مؤتمر حل الدولتين يدعو لتحويل المواقف إلى أفعال ويطالب بوقف الاستيطان بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعلن انسحابها من الجنائية الدولية حادثة وصفت بالمتعمدة.. إغلاق الميكروفون خلال كلمة أردوغان في الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي يرفع راية التسوية في اليمن: دعم للمبعوث الأممي ومبادرات الوساطة المحلية
يجب الانتباه جيدًا لصحة الجسم ليلًا، لأن هناك علامة قد تظهر في المساء تكشف عن الإصابة بفشل الكبد، بحسب بعض الأبحاث.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض فشل الكبد ليلًا، وفقًا لموقع "Times of india".
أعراض ليلية تشير إلى تليف الكبدما
الأرق قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بفشل الكبد، لأن الكبد عندما يفقد قدرته على تنقية الجسم من السموم وتنظيم الهرمونات، قد يواجه المريض صعوبة كبيرة في النوم ليلًا.
ويحدث الأرق المرتبط بفشل الكبد، عندما يتفاقم المرض إلى الإصابة باعتلال الدماغ الكبدي، الذي تتراوح أعراضه بين ارتباك خفيف ومشاكل إدراكية في غاية خطورة.
وينتج الاعتلال الدماغ الكبدي عن تأثر وظائف المخ عند مريض فشل الكبد بتراكم السموم في الجسم.
والجدير بالذكر أن اضطرابات النوم، بما في ذلك الأرق، من الأولى العلامات التي تكشف عن الإصابة باعتلال الدماغ الكبدي المرتبط بفشل الكبد.
ويرجى العلم أن اعتلال الدماغ الكبدي ليس السبب الوحيد لمعاناة مريض فشل الكبد من الأرق، بل هناك عوامل أخرى تجعله عرضة لاضطرابات النوم، وتشمل:
-اضطراب الميلاتونين.
-اضطراب سكر الدم.
-اضطراب درجة حرارة الجسم.
والأرق الناجم عن فشل الكبد يجعل المريض أكثر شعورًا بالتعب والانفعال، مما يقلل من قدرته على العمل خلال ساعات النهار.
يمكن علاج الأرق المرتبط بفشل الكبد عن طريق:
-تناول الأدوية التي تساعد على إزالة السموم من الجسم تحت إشراف الطبيب، مثل اللاكتولوز والريفاكسيمين.
-تناول الأدوية التي تساعد على النوم تحت إشراف الطبيب، مثل مودافينيل.
-ممارسة تقنيات التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا.
-النوم والاستيقاظ وفق جدول منتظم.
-النوم في غرفة مظلمة وباردة وهادئة.علاوة على ذلك، يتعين على مريض فشل الكبد تجنب بعض الأشياء ليلًا، للوقاية من الأرق، أبرزها:
-الوجبات الثقيلة.
-المشروبات الكحولية.
-الهاتف المحمول