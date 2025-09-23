انفجار غامض قرب سفينة تجارية قبالة اليمن يثير المخاوف في خليج عدن بـ4 أدوية جديدة.. طفرة علمية غير مسبوقة في علاجات السمنة والسكري من النوع الثاني احذر- علامة ليلية تخبرك بأنك مصاب بفشل الكبد إنجاز يمني يسطع عالميًا: 22 عالماً ضمن قائمة الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة تابع آخر الأخبار على واتساب الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة أول دولة تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد أسطول الحرية مؤتمر حل الدولتين يدعو لتحويل المواقف إلى أفعال ويطالب بوقف الاستيطان بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعلن انسحابها من الجنائية الدولية حادثة وصفت بالمتعمدة.. إغلاق الميكروفون خلال كلمة أردوغان في الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي يرفع راية التسوية في اليمن: دعم للمبعوث الأممي ومبادرات الوساطة المحلية
سجّل اليمن حضورًا علميًا لافتًا على الساحة الدولية، بعدما أعلنت جامعة "ستانفورد" الأمريكية بالتعاون مع دار النشر العالمية "إلسيفير"، عن قائمة سنوية تضم أكثر 2% من الباحثين تأثيرًا في العالم، وشملت هذا العام 22 عالمًا يمنيًا.
وتصدّرت جامعة تعز المشهد البحثي بحصولها على 10 مواقع من أصل العدد الكلي، متقدمة بذلك على بقية الجامعات اليمنية، في إنجاز غير مسبوق يعكس تميزها وإسهامها الكبير في الحقل الأكاديمي.
ويُعتبر هذا الاعتراف العالمي نقلة نوعية للبحث العلمي اليمني، خاصة في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، حيث يبرهن الباحثون اليمنيون على قدرتهم في إنتاج بحوث ذات قيمة عالية ومؤثرة في المجتمع العلمي الدولي.
الجدير بالذكر أن التصنيف الذي تُصدره "ستانفورد" يعتمد على قاعدة بيانات "سكوبس" (Scopus) ويُعد من أدق وأشهر التصنيفات البحثية عالميًا.