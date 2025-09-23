إنجاز يمني يسطع عالميًا: 22 عالماً ضمن قائمة

الثلاثاء 23 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 369

سجّل اليمن حضورًا علميًا لافتًا على الساحة الدولية، بعدما أعلنت جامعة "ستانفورد" الأمريكية بالتعاون مع دار النشر العالمية "إلسيفير"، عن قائمة سنوية تضم أكثر 2% من الباحثين تأثيرًا في العالم، وشملت هذا العام 22 عالمًا يمنيًا.

وتصدّرت جامعة تعز المشهد البحثي بحصولها على 10 مواقع من أصل العدد الكلي، متقدمة بذلك على بقية الجامعات اليمنية، في إنجاز غير مسبوق يعكس تميزها وإسهامها الكبير في الحقل الأكاديمي.

ويُعتبر هذا الاعتراف العالمي نقلة نوعية للبحث العلمي اليمني، خاصة في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، حيث يبرهن الباحثون اليمنيون على قدرتهم في إنتاج بحوث ذات قيمة عالية ومؤثرة في المجتمع العلمي الدولي.

الجدير بالذكر أن التصنيف الذي تُصدره "ستانفورد" يعتمد على قاعدة بيانات "سكوبس" (Scopus) ويُعد من أدق وأشهر التصنيفات البحثية عالميًا.