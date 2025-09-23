﻿ الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة تابع آخر الأخبار على واتساب الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة

الثلاثاء 23 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 147

سجل سعر الذهب مستوى قياسياً جديداً اليوم الثلاثاء، إذ تجاهل المستثمرون نبرة الحذر من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، بعد قرار البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع المعدن النفيس في التعاملات الآسيوية إلى 3749 دولاراً للأوقية، مواصلاً مكاسبه لليوم الثالث على التوالي بعد تسجيل قمم تاريخية في الجلسات السابقة.

وشهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات هي الأسرع منذ أكثر من ثلاث سنوات يوم الجمعة الماضي، ما عزز الزخم الصعودي بعد التراجع المؤقت الذي أعقب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، والتي كبحت توقعات دورة تخفيف سريع للسياسة النقدية.

تدفقات قياسية ودعم من الفضة قال محللو "بي إم أو كابيتال ماركتس" إن التدفقات المتزايدة إلى الصناديق "ما تزال القوة الدافعة"، مشيرين إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة أصبحت مطروحة بقوة، وهو ما يرفع احتمالات صعود الأسعار في الربع الرابع.

ومن المنتظر أن يلقي باول كلمة مهمة في وقت لاحق اليوم حول التوقعات الاقتصادية، بعد أن أظهر "المخطط النقطي" المرافق لقرار الفائدة تبايناً واسعاً في آراء صانعي السياسة.

وأكد عدد من مسؤولي الفيدرالي أمس، بينهم رئيس بنك سانت لويس ألبرتو موسالم، ضرورة تبني نهج حذر مع استمرار ضغوط الأسعار.

بالتوازي، واصلت الفضة مكاسبها لتستقر قرب 44 دولاراً للأونصة، بدعم من تداولات مكثفة على عقود الخيارات الخاصة بـ"iShares Silver Trust"، والتي قفز حجمها اليومي يوم الجمعة إلى 1.2 مليون عقد — الأعلى منذ أبريل 2024.

ملاذ مفضل وسط توترات يُعد الذهب والفضة من أفضل السلع أداءً هذا العام، مدعومين بمزيج من خفض الفائدة الأميركية، وزيادة البنوك المركزية لمشترياتها، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية.

وتوقعت بنوك كبرى، بينها غولدمان ساكس، استمرار المكاسب.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في "Pepperstone Group"، إن مديري الاستثمار والمتداولين "يعوّضون تعرضهم لأسهم أميركا الأساسية بمراكز طويلة في الذهب"، مضيفاً أن "المعدن الأصفر أصبح الملاذ المفضل بفضل ضعف ارتباطه بفئات الأصول الأخرى، ورؤية الجميع لوضوح اتجاهه الصاعد".

وبحلول الساعة 7:42 صباحاً بتوقيت سنغافورة، استقر الذهب الفوري عند 3,747.42 دولار للأونصة، فيما كان مؤشر "بلومبرغ" للدولار مستقراً.

أما الفضة فبقيت ثابتة، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم تابع آخر الأخبار على واتساب الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع رهانات على دورة خفض الفائدة بلومبرغ الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 9:00 صباحا حدثت فى الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 9:02 صباحا سجل سعر الذهب مستوى قياسياً جديداً اليوم الثلاثاء، إذ تجاهل المستثمرون نبرة الحذر من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، بعد قرار البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع المعدن النفيس في التعاملات الآسيوية إلى 3749 دولاراً للأوقية، مواصلاً مكاسبه لليوم الثالث على التوالي بعد تسجيل قمم تاريخية في الجلسات السابقة.

وشهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات هي الأسرع منذ أكثر من ثلاث سنوات يوم الجمعة الماضي، ما عزز الزخم الصعودي بعد التراجع المؤقت الذي أعقب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، والتي كبحت توقعات دورة تخفيف سريع للسياسة النقدية.

تدفقات قياسية ودعم من الفضة قال محللو "بي إم أو كابيتال ماركتس" إن التدفقات المتزايدة إلى الصناديق "ما تزال القوة الدافعة"، مشيرين إلى أن دورة خفض أسعار الفائدة أصبحت مطروحة بقوة، وهو ما يرفع احتمالات صعود الأسعار في الربع الرابع.

ومن المنتظر أن يلقي باول كلمة مهمة في وقت لاحق اليوم حول التوقعات الاقتصادية، بعد أن أظهر "المخطط النقطي" المرافق لقرار الفائدة تبايناً واسعاً في آراء صانعي السياسة.

وأكد عدد من مسؤولي الفيدرالي أمس، بينهم رئيس بنك سانت لويس ألبرتو موسالم، ضرورة تبني نهج حذر مع استمرار ضغوط الأسعار.

بالتوازي، واصلت الفضة مكاسبها لتستقر قرب 44 دولاراً للأونصة، بدعم من تداولات مكثفة على عقود الخيارات الخاصة بـ"iShares Silver Trust"، والتي قفز حجمها اليومي يوم الجمعة إلى 1.2 مليون عقد — الأعلى منذ أبريل 2024.

ملاذ مفضل وسط توترات يُعد الذهب والفضة من أفضل السلع أداءً هذا العام، مدعومين بمزيج من خفض الفائدة الأميركية، وزيادة البنوك المركزية لمشترياتها، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية.

وتوقعت بنوك كبرى، بينها غولدمان ساكس، استمرار المكاسب. وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في "Pepperstone Group"، إن مديري الاستثمار والمتداولين "يعوّضون تعرضهم لأسهم أميركا الأساسية بمراكز طويلة في الذهب"، مضيفاً أن "المعدن الأصفر أصبح الملاذ المفضل بفضل ضعف ارتباطه بفئات الأصول الأخرى، ورؤية الجميع لوضوح اتجاهه الصاعد".

وبحلول الساعة 7:42 صباحاً بتوقيت سنغافورة، استقر الذهب الفوري عند 3,747.42 دولار للأونصة، فيما كان مؤشر "بلومبرغ" للدولار مستقراً. أما الفضة فبقيت ثابتة، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم