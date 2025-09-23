مؤتمر حل الدولتين يدعو لتحويل المواقف إلى أفعال ويطالب بوقف الاستيطان

الثلاثاء 23 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 232

أصدرت رئاسة المؤتمر الدولي لحل الدولتين اليوم الثلاثاء بيانا مشتركا دعت فيه المجتمع الدولي إلى تحويل مواقفه إلى أفعال ملموسة، مطالبة إسرائيل بإعلان التزام واضح بوقف الاستيطان.

وأكد البيان أن المؤتمر الذي انعقد أمس الاثنين أسفر عن اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا الالتزام الدولي بحل الدولتين ورسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة كلها.

كذلك رحب باعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، من بينها أستراليا وبلجيكا وكندا والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا إلى جانب فرنسا.

وأشار البيان، الذي أصدرته السعودية وفرنسا بصفتهما رئيسي المؤتمر الدولي لحل الدولتين، إلى تفاقم المأساة الإنسانية في غزة مع تصاعد الهجوم البري الإسرائيلي.

واعتبر أن إعلان نيويورك يقدم بديلا مبدئيا وواقعيا لدائرة العنف، داعيا المجتمع الدولي إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال عبر خطوات عملية وملموسة لتنفيذ الإعلان، مرحبا بتعهدات الدول الأعضاء.

وأكد البيان أن إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين يظلان أولوية قصوى، داعيا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

دولة غير مسلحة وشدد على وجوب إنهاء حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة ونزع سلاحها وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية بدعم دولي، بما ينسجم مع هدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

ورحب البيان بالتعهدات التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته أمس في المؤتمر، بما في ذلك الالتزام بالتسوية السلمية ورفض العنف والإرهاب والتأكيد على أن الدولة الفلسطينية لن تكون دولة مسلحة.

كما رحب بالإصلاحات التي بدأت السلطة الفلسطينية تنفيذها، مثل إلغاء نظام دفع مخصصات الأسرى، وإصلاح المناهج الدراسية بدعم أوروبي وسعودي، والالتزام بإجراء انتخابات عامة رئاسية خلال عام بعد وقف إطلاق النار.

تدريب قوى الأمن ودعا البيان إلى دعم "التحالف الطارئ لدعم فلسطين" لتعبئة التمويل العاجل لموازنة السلطة الفلسطينية، مطالبا إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والعمل على مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي.

وأعلن الالتزام بدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية وتفويض من مجلس الأمن، انسجاما مع إعلان نيويورك.

كما أكد الالتزام بتدريب وتجهيز قوات الشرطة والأمن الفلسطينية، بالاستفادة من البرامج القائمة مثل بعثة منسق الأمن الأميركي وبعثة الشرطة الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي لمعبر رفح.

إنهاء الاحتلال كما طالب البيان القيادة الإسرائيلية بإعلان التزام واضح بحل الدولتين ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم، مشددا على أن أي شكل من أشكال الضم يعد خطا أحمر للمجتمع الدولي يترتب عليه عواقب جسيمة.

وأكد البيان أن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاندماج الإقليمي الكامل وفقا لقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام".

وأعرب عن دعمه مساعي إنشاء منظومة أمنية إقليمية وضمان أمن الجميع، وبإحياء المسارين السوري الإسرائيلي، واللبناني الإسرائيلي.

وختم البيان بدعوة جميع الدول للانضمام إلى هذا الزخم الدولي من أجل ضمان السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط، وتحقيق الاعتراف المتبادل والاندماج الإقليمي الكامل.

وانطلق مساء الاثنين بنيويورك المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين تحت رئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، وسط موجة من الاعترافات بدولة فلسطين، وسط رفض أميركي لها وتوعد إسرائيلي بالرد.