الاتحاد الأوروبي يرفع راية التسوية في اليمن: دعم للمبعوث الأممي ومبادرات الوساطة المحلية

جدد الاتحاد الأوروبي، التزامه بتقديم الدعم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة القائمة في اليمن، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يصادف 21 سبتمبر/أيلول من كل عام.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في منصة "إكس" بمناسبة اليوم الدولي للسلام- "يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، لإحياء العملية السياسية في البلاد.
وأكدت وقوف الاتحاد إلى جانب اليمنيين في سعيهم نحو تحقيق سلام دائم وشامل، وتحقيق تطلعاتهم لمستقبل مستقر ومزدهر لبلدهم.
وذكرت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم والمساندة اللازمة لمبادرات الوساطة المحلية الهادفة إلى تعزيز السلام في اليمن، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.