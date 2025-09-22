الاتحاد الأوروبي يرفع راية التسوية في اليمن: دعم للمبعوث الأممي ومبادرات الوساطة المحلية بعد وصول الدعم السعودي.. البنك المركزي يتخذ قرارا بشأن سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بيان مشترك لقيادة محور تعز وإدارة الشرطة حول مستجدات الحملة الأمنية للقبض على قتلة افتهان المشهري حزب الإصلاح يبعث برسالة إلى ملك المملكة العربية السعودية.. تفاصيل عاجل لماذا تم تمرير الدعم الجديد من السعودية لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ولم يُقدَّم كوديعة مباشرة في البنك المركزي؟ هيئة رئاسة الشورى تشدد على وحدة الصف وتثمن الدعم السعودي الحكومة الشرعية: ''نكبة 21 سبتمبر مخطط إيراني بدأ مبكراً'' ناطق شرطة تعز يتهم ''المخلافي'' وقيادة المحور بعدم التجاوب مع الحملة الأمنية ومنعها من القبض على قاتل افتهان المشهري.. المخلافي ينفي تسريبات حول الفائز بالكرة الذهبية السيارات الصينية على حافة الانهيار
أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب، أن أولويته في المرحلة الراهنة تتمثل في الحفاظ على استقرار أسواق الصرف ومنع أي إرباكات قد تنعكس على القطاعات الاقتصادية الأخرى، في إشارة إلى أن البنك ماضٍ في إبقاء سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية عند المستويات السابقة التي حددها.
وأوضح المجلس أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق انعكاس مباشر على حياة المواطنين عبر ضبط أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما يخفف من حدة المعاناة المعيشية.
كما ناقش المجلس التحضيرات الجارية لعقد الجولة الأولى من المشاورات مع صندوق النقد الدولي وفق المادة الرابعة، والتي ستُعقد في العاصمة الأردنية عمان مطلع الأسبوع المقبل، إلى جانب استعراض تقرير حول التطورات المالية والاقتصادية الأخيرة.
وشدد المجلس على أهمية مواصلة رصد المتغيرات في سوق الصرف والتعامل معها بالسياسات الاحترازية المناسبة، مؤكداً أن الاستقرار المالي والنقدي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.
وثمّن البنك الدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه المساعدات ستسهم في تغطية النفقات الأساسية، وفي مقدمتها المرتبات والخدمات، إلى جانب تعزيز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.