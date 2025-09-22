بيان مشترك لقيادة محور تعز وإدارة الشرطة حول مستجدات الحملة الأمنية للقبض على قتلة افتهان المشهري

الإثنين 22 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 380

أصدرت قيادة محور تعز وإدارة شرطة الأمن بالمحافظة، بيانا مشتركا اكدت فيه أن الحملة الأمنية المشتركة تواصل عملياتها للقبض على جميع المتورطين في جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بتعز، افتِهان المشهري.

وأوضحت أن الحملة الأمنية تمكنت حتى الآن من إلقاء القبض على أربعة من المتهمين الرئيسيين، فيما يجري تعقب بقية المطلوبين لإيصالهم إلى العدالة.

وأشار البيان إلى أن الحملة انتشرت في المربع الشمالي الشرقي للمدينة حيث يُرجَّح وجود أحد المشتبه بهم، ونصبت نقاط تفتيش وحواجز أمنية، كما استعانت بوحدات الشرطة النسائية لتفتيش عدد من المنازل المشتبه بها.

ودعت قيادة محور تعز وإدارة شرطة الأمن أبناء المحافظة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والتحلي بالوعي والمسؤولية، مؤكدة أن هذه الجريمة "لن تمر دون عقاب رادع" وأن دماء الضحية "أمانة في أعناق الجميع".

وجاء في بيان الحملة الأمنية المشتركة: ''لا صحة لما تروجه بعض الأبواق من شائعات عن عدم تعاون بعض الوحدات، وهي تندرج ضمن المناكفات والمكايدات اللامسؤولة''.

وفي وقت سابق اليوم، نفى شقيق الشيخ حمود المخلافي ما أورده الناطق الرسمي باسم شرطة تعز حول منعه لحملة أمنية للقبض على متهم رئيسي في مقتل افتهان المشهري.

وقال محمد سعيد المخلافي في فيديو قصير متداول على وسائل التواصل الاجتماعي: "تفاجأت من الأخبار والشائعات التي نشرها الناطق الرسمي باسم شرطة تعز، وهي كاذبة ولا أساس لها من الصحة."

وأضاف: "على الناطق الرسمي الاعتذار، وإلا سوف نقدم شكوى للنيابة ونحاسبه قانونياً."

وكان الناطق الرسمي باسم شرطة تعز، أسامة الشرعبي، قد قال إن مسلحين محسوبين على محمد المخلافي، قد منعوا القبض على المتهم الرئيسي في مقتل مديرة مكتب النظافة بتعز، افتهان المشهري.