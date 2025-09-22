حزب الإصلاح يبعث برسالة إلى ملك المملكة العربية السعودية.. تفاصيل   عاجل

الإثنين 22 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد بن عبد الله اليدومي، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني الخامس والتسعين.

وأعرب اليدومي، في البرقية، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السعودية وحكومتها وشعبها الكريم، مشيدًا بما تنعم به المملكة من ازدهار وتقدم واستقرار في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد اليدومي أن هذه المناسبة تمثل ذكرى عزيزة لكل العرب والمسلمين، باعتبارها يوم توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، وبداية عهد من النهوض والتطور الذي جعل من المملكة قوة إقليمية صاحبة دور ريادي في حماية الأمن القومي العربي، ومحورًا فاعلًا في القضايا الدولية.

وفي سياق البرقية، ثمّن رئيس الهيئة العليا للإصلاح المواقف التاريخية للمملكة تجاه اليمن، قيادة وشعبًا، وفي مقدمتها الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني الذي تقدمه المملكة للحكومة اليمنية الشرعية، ومساندتها في مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران.

وأشار إلى أن آخر صور هذا الدعم تمثلت في تقديم المملكة أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي دعمًا اقتصاديًا وتنمويًا للحكومة اليمنية في 20 سبتمبر 2025، وهو ما يعكس استمرار الموقف الأخوي الصادق تجاه اليمن وشعبه.

كما عبّر اليدومي عن اعتزاز الإصلاح بمتانة العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا الحرص على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين.

واختتم اليدومي برقيته بتجديد التهاني والتبريكات للملك سلمان بن عبد العزيز، ولحكومة وشعب المملكة، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية، وللمملكة مزيدًا من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.