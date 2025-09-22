هيئة رئاسة الشورى تشدد على وحدة الصف وتثمن الدعم السعودي

الإثنين 22 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

شددت هيئة رئاسة مجلس الشورى في اليمن، على تعزيز وحدة الصف الوطني، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز الجهود للقضاء على الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا واستعادة الدولة، وحيت جماهير الشعب اليمني بمناسبة أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.

وعقدت الهيئة اليوم، اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بحضور نواب رئيس المجلس، الدكتور عبدالله أبو الغيث، والمهندس وحي أمان، وعدد من أعضاء المجلس، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والتطورات المرتبطة بالعملية السياسية والاقتصادية.

وتطرقت هيئة رئاسة المجلس، إلى الوضع الراهن..مثمنة جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز قيمة الريال وما ينتج عنه من تحسن تدريجي في أسعار السلع والخدمات، وصرف المرتبات.

كما اشادت بالدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية، للموازنة العامة للدولة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، بمبلغ مليار وثلاثمائة وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي.

وأكدت أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات الأخوية وحرص المملكة الدائم على مساندة الشعب اليمني وحكومته الشرعية في مواجهة التحديات الراهنة.

ونددت هيئة رئاسة مجلس الشورى، بالأعمال الإجرامية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة..مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، كما رحبت بإعلان بريطانيا وعدد من دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرته خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

واختتمت هيئة رئاسة مجلس الشورى اجتماعها، بمناقشة أوضاع وأعمال المجلس خلال الفترة الماضية، ومتابعة تنفيذ خطط عمله القادمة بما يعزز من دوره الاستشاري والوطني، ويسهم في دعم جهود القيادة لمواجهة التحديات الراهنة، وصولاً إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية والنصر.