ناطق شرطة تعز يتهم ''المخلافي'' وقيادة المحور بعدم التجاوب مع الحملة الأمنية ومنعها من القبض على قاتل افتهان المشهري

الإثنين 22 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- تعز

اتهمت شرطة تعز، القائد في اللواء 170 محمد سعيد المخلافي، باعتراض الحملة الأمنية ومنعها من مداهمة منزل في حي الروضة، شرقي المدينة، يُعتقد بوجود محمد صادق، المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين افتهان المشهري بداخله.

وقال الناطق باسم الشرطة، أسامة الشرعبي، اليوم الإثنين، أن قيادة محور تعز العسكري واللواء 170 لم تتفاعل مع المهلة الممنوحة لتسليم المطلوب الأول في القضية، مؤكدًا أن الحملة ستواصل مهامها حتى إلقاء القبض على المتهمين.

وكتب ناطق شرطة تعز على صفحته في فيسبوك: ''محمد سعيد المخلافي شقيق الشيخ حمود وقيادي في اللواء ١٧٠ يعترض الحملة الأمنية ويمنعها من مداهمة أحد المنازل بحي الروضة رصد تواجد منفذ جريمة اغتيال الشهيدة #افتهان_المشهري فيها. على قيادة المحور والشيخ حمود الايفاء بالتزاماتهم في التعاون مع الحملة الأمنية وتسهيل مهامها ونحملهم المسؤولية''.

وطالب الشرعبي من أبناء محافظة تعز الالتفاف والتعاون لتجفيف بؤر الفوضى ووضع حد للمتسترين.