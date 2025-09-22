ناطق شرطة تعز يتهم ''المخلافي'' وقيادة المحور بعدم التجاوب مع الحملة الأمنية ومنعها من القبض على قاتل افتهان المشهري تسريبات حول الفائز بالكرة الذهبية السيارات الصينية على حافة الانهيار سباق الفضاء.. الولايات المتحدة تسعى لتركيب مفاعل نووي على القمر قبل روسيا والصين سفينة عمر المختار الليبية تبحر للانضمام لأسطول الصمود ترامب والتوحد- هؤلاء الحوامل معرضات لولادة أطفال مصابين به للرجال- 5 علامات تكشف عن وجود مشكلة في البروستات الذهب يحوم قرب أعلى مستوى مع انتظار رسائل جديدة من الفيدرالي السعودية تصدر ضوابط جديدة للمحتوى عبر الإعلام والتواصل الاجتماعي خبراء عرب يشككون بنوايا دول اعترفت بدولة فلسطين ويحذرون من الوقوع في خديعة كبرى
اتهمت شرطة تعز، القائد في اللواء 170 محمد سعيد المخلافي، باعتراض الحملة الأمنية ومنعها من مداهمة منزل في حي الروضة، شرقي المدينة، يُعتقد بوجود محمد صادق، المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين افتهان المشهري بداخله.
وقال الناطق باسم الشرطة، أسامة الشرعبي، اليوم الإثنين، أن قيادة محور تعز العسكري واللواء 170 لم تتفاعل مع المهلة الممنوحة لتسليم المطلوب الأول في القضية، مؤكدًا أن الحملة ستواصل مهامها حتى إلقاء القبض على المتهمين.
وكتب ناطق شرطة تعز على صفحته في فيسبوك: ''محمد سعيد المخلافي شقيق الشيخ حمود وقيادي في اللواء ١٧٠ يعترض الحملة الأمنية ويمنعها من مداهمة أحد المنازل بحي الروضة رصد تواجد منفذ جريمة اغتيال الشهيدة #افتهان_المشهري فيها. على قيادة المحور والشيخ حمود الايفاء بالتزاماتهم في التعاون مع الحملة الأمنية وتسهيل مهامها ونحملهم المسؤولية''.
وطالب الشرعبي من أبناء محافظة تعز الالتفاف والتعاون لتجفيف بؤر الفوضى ووضع حد للمتسترين.