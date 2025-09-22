تسريبات حول الفائز بالكرة الذهبية

الإثنين 22 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أبرزها للصحفي رومان كوليه غودان، أن النجم عثمان ديمبيلي هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

النجم الفرنسي استطاع التتويج بمختلف الألقاب محليًا وأوروبيًا مع باريس سان جيرمان هذا العام عدا مونديال الأندية.

وحتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي من “فرانس فوتبول”، الجهة المانحة للجائزة، مما يجعل الأخبار في خانة التسريبات بانتظار التأكيد الرسمي خلال الحفل المقرر في باريس مساء اليوم الاثنين