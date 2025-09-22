تسريبات حول الفائز بالكرة الذهبية السيارات الصينية على حافة الانهيار سباق الفضاء.. الولايات المتحدة تسعى لتركيب مفاعل نووي على القمر قبل روسيا والصين سفينة عمر المختار الليبية تبحر للانضمام لأسطول الصمود ترامب والتوحد- هؤلاء الحوامل معرضات لولادة أطفال مصابين به للرجال- 5 علامات تكشف عن وجود مشكلة في البروستات الذهب يحوم قرب أعلى مستوى مع انتظار رسائل جديدة من الفيدرالي السعودية تصدر ضوابط جديدة للمحتوى عبر الإعلام والتواصل الاجتماعي خبراء عرب يشككون بنوايا دول اعترفت بدولة فلسطين ويحذرون من الوقوع في خديعة كبرى الحسناء شيانتيك تحرز لقب كوريا المفتوحة للتنس
أفادت تقارير صحفية فرنسية، أبرزها للصحفي رومان كوليه غودان، أن النجم عثمان ديمبيلي هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.
النجم الفرنسي استطاع التتويج بمختلف الألقاب محليًا وأوروبيًا مع باريس سان جيرمان هذا العام عدا مونديال الأندية.
وحتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي من “فرانس فوتبول”، الجهة المانحة للجائزة، مما يجعل الأخبار في خانة التسريبات بانتظار التأكيد الرسمي خلال الحفل المقرر في باريس مساء اليوم الاثنين