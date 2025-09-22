ترامب والتوحد- هؤلاء الحوامل معرضات لولادة أطفال مصابين به

الإثنين 22 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

مرض التوحد يتصدر الآن قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك بحث جوجل بعد تصريحات دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الإعلان عن حدث هام متعلقه به، غدًا الاثنين.

والجدير بالذكر أن هناك عوامل مرتبطة بالحمل تزيد من خطر ولادة أطفال معرضين للإصابة بمرض التوحد، يستعرضها "الكونسلتو" في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Parents".

ما هي عوامل خطر الإصابة بالتوحد أثناء الحمل؟

1- التاريخ العائلي إذا سبق للأم ولادة طفل أصيب بالتوحد، فهناك احتمال إذا حملت مرة أخرى، أن تلد طفلًا معرضًا للإصابة به.

وهذا ما توصلت إليه دراسة أجريت عام 2019، حيث أظهرت أن من لديهم أشقاء أكبر سنًا مصابون بالتوحد في مرحلة الطفولة كانوا أكثر عرضة للإصابة به بـ17 مرة.

2- الحمل في سن كبيركشفت دراسة أجريت عام 2016، أن عمر الأم الذي يزيد عن 40 عامًا وعمر الأب الذي يزيد عن 50 عامًا كانا مرتبطين بزيادة خطر الإصابة بالتوحد.

3- الحمل في سن أقل من 20يصبح الطفل أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتوحد، إذا كان عمر أمه خلال فترة الحمل يبلغ أقل من 20 عامًا.

4- العامل الوراثيأثبتت بعض الأبحاث أن السبب الوراثي هو الأكثر شيوعًا للإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد عند الأطفال.وتوصلت أبحاث أخرى إلى أن معدل الإصابة بالتوحد لدى الأطفال المصابين بمرض وراثي يدعى "التصلب الدرني" يصل إلى 40%.

5- نقص الحديدبحسب دراسة أجريت عام 2020، قد يكون انخفاض معدن الحديد لدى الحامل مرتبطًا بزيادة خطر إصابة الطفل بمرض التوحد، لأنه يساعد على دعم التطور العصبي لدى الجنين.

6- تلوث الهواءخلصت دراسة أجريت عام 2022، إلى أن التعرض لملوثات الهواء في الثلث الأول من الحمل يزيد من خطر الإصابة بالتوحد، خاصةً عند الأطفال الذكور.

7- زيادة وزن الحاملإذا كانت الحامل تعاني من زيادة مفرطة في الوزن، فهناك احتمال كبير أن تلد طفلًا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتوحد، نقلًا عن مراجعة منهجية أجريت عام 2020.

ويعتقد الباحثون أن الاضطرابات الهرمونية المرتبطة بزيادة وزن الحامل قد تؤثر سلبًا على نمو دماغ الجنين.

8- سكري الحملفي عام 2015، أجريت دراسة على نساء تم تشخيصهن بسكري الحمل في الأسبوع السادس والعشرين من الحمل.

ولاحظ الباحثون أن هؤلاء النساء أكثر عرضة لإنجاب أطفال مصابين بالتوحد بنسبة تبلغ 63%، ويرجع السبب إلى تأثير ارتفاع سكر الدم على نمو دماغ الجنين أثناء الحمل.



9- تناول بعض الأدويةيرتبط خطر التوحد عند الأطفال بطبيعة الأدوية التي يتم الحصول عليها أثناء الحمل، مثل مضادات الاكتئاب SSRIs ومضادات الصرع.

10- الحمل المتتابعكشفت دراسة منشورة في مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والمراهقين، أن حالات الحمل التي تفصل بينها فترة تتراوح بين عامين و5 أعوام يكون الأطفال فيها أقل عرضة لخطر الإصابة بالتوحد.

في المقابل، اكتشف باحثو الدراسة أن الأطفال الذين حُملوا قبل أقل من 12 شهرًا من ولادة شقيقهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتوحد بنسبة 50%.

11- العدوى أثناء الحملتصبح الأم أكثر عرضة لإنجاب أطفال مصابين بالتوحد، إذا أصيبت بأمراض خطيرة بسبب بعض أنواع العدوى أثناء الحمل.

وأثبتت بعض الدراسات أن هناك ارتباطًا بين حمى الأم أثناء الحمل وإصابة الطفل بالتوحد في وقتٍ لاحق بعد الولادة