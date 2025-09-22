سباق الفضاء.. الولايات المتحدة تسعى لتركيب مفاعل نووي على القمر قبل روسيا والصين سفينة عمر المختار الليبية تبحر للانضمام لأسطول الصمود ترامب والتوحد- هؤلاء الحوامل معرضات لولادة أطفال مصابين به للرجال- 5 علامات تكشف عن وجود مشكلة في البروستات الذهب يحوم قرب أعلى مستوى مع انتظار رسائل جديدة من الفيدرالي السعودية تصدر ضوابط جديدة للمحتوى عبر الإعلام والتواصل الاجتماعي خبراء عرب يشككون بنوايا دول اعترفت بدولة فلسطين ويحذرون من الوقوع في خديعة كبرى الحسناء شيانتيك تحرز لقب كوريا المفتوحة للتنس أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 21 سبتمبر 2025.. استقرار الأصفر نعيم قاسم يغازل الرياض: حزب الله يلوّح بإنهاء دعم الحوثيين في اليمن مقابل فتح صفحة مع السعودية
يجب على الرجال عدم تجاهل أي أعراض تظهر على أجسامهم، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على وجود مشكلة في البروستاتا.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، علامات وجود مشكلة في البروستاتا، وفقًا لموقع "Times of india".
ما هي علامات وجود مشكلة في البروستاتا؟
1- تغيرات في البول عندما تحدث مشكلة في البروستاتا، يشهد البول لدى الرجال التغيرات التالية:
-صعوبة في بدء أو إيقاف تدفق البول.
-الشعور بأن المثانة لم تفرغ تمامًا بعد التبول.
-كثرة التبول، خاصةً ليلًا.
2- حرقان أو ألم التبول أو القذفإذا كنت تشعر بألم أو حرقان أثناء التبول أو القذف، عليك استشارة الطبيب فورًا، لاحتمالية أن تكون مصابًا بمرض في البروستاتا.
3- ظهور دم في البول أو السائل المنويلا بد من طلب المساعدة الطبية، إذا لاحظت وجود دم في البول أو السائل المنوي، لأن هذا العرض دليل على وجود مشكلة في البروستاتا.
4- ضعف الانتصابيواجه الرجل الذي يعانون من مشكلة في البروستاتا صعوبة كبيرة في الحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.
5- ألم في بعض الأماكن بالجسمفي المراحل المتأخرة من أمراض البروستاتا، قد يشعر الرجل بألم مستمر في أسفل الظهر أو الفخذين أو الحوض