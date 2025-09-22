للرجال- 5 علامات تكشف عن وجود مشكلة في البروستات

الإثنين 22 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يجب على الرجال عدم تجاهل أي أعراض تظهر على أجسامهم، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على وجود مشكلة في البروستاتا.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، علامات وجود مشكلة في البروستاتا، وفقًا لموقع "Times of india".

ما هي علامات وجود مشكلة في البروستاتا؟

1- تغيرات في البول عندما تحدث مشكلة في البروستاتا، يشهد البول لدى الرجال التغيرات التالية:

-صعوبة في بدء أو إيقاف تدفق البول.

-الشعور بأن المثانة لم تفرغ تمامًا بعد التبول.

-كثرة التبول، خاصةً ليلًا.

2- حرقان أو ألم التبول أو القذفإذا كنت تشعر بألم أو حرقان أثناء التبول أو القذف، عليك استشارة الطبيب فورًا، لاحتمالية أن تكون مصابًا بمرض في البروستاتا.

3- ظهور دم في البول أو السائل المنويلا بد من طلب المساعدة الطبية، إذا لاحظت وجود دم في البول أو السائل المنوي، لأن هذا العرض دليل على وجود مشكلة في البروستاتا.

4- ضعف الانتصابيواجه الرجل الذي يعانون من مشكلة في البروستاتا صعوبة كبيرة في الحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

5- ألم في بعض الأماكن بالجسمفي المراحل المتأخرة من أمراض البروستاتا، قد يشعر الرجل بألم مستمر في أسفل الظهر أو الفخذين أو الحوض