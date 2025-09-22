الذهب يحوم قرب أعلى مستوى مع انتظار رسائل جديدة من الفيدرالي

الإثنين 22 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 207

استقر الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من الرسائل من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم هذا الأسبوع، بعد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، والتلميحات بالمزيد من التيسير النقدي.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,691.53 دولار للأوقية، بحلول الساعة 04:18 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% إلى 3727.40 دولار للأوقية.

وفي المعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1% لتصل إلى 43.49 دولار للأوقية، لتحوم قرب أعلى مستوى لها في 14 عامًا. وارتفع البلاتين بنسبة 0.4% ليصل إلى 1,409.47 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 1,157.75 دولار.

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 10 مسؤولين من البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع، بما في ذلك رئيس البنك جيروم باول، يوم غدٍ الثلاثاء، حيث تتطلع الأسواق إلى مزيد من الرؤى حول توقعات السياسة النقدية.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضين آخرين لأسعار الفائدة هذا العام - بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر - باحتمالات 93% و81% على التوالي.