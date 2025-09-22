السعودية تصدر ضوابط جديدة للمحتوى عبر الإعلام والتواصل الاجتماعي خبراء عرب يشككون بنوايا دول اعترفت بدولة فلسطين ويحذرون من الوقوع في خديعة كبرى الحسناء شيانتيك تحرز لقب كوريا المفتوحة للتنس أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 21 سبتمبر 2025.. استقرار الأصفر نعيم قاسم يغازل الرياض: حزب الله يلوّح بإنهاء دعم الحوثيين في اليمن مقابل فتح صفحة مع السعودية مصادر خليجية: على أمين حزب الله اللبناني أن يتخلى عن سلاحه قبل مخاطبة السعودية شاهد.. مأرب تتزين وتتوشح بأعلام وشعارات ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين انطلاقة تاريخية للنصر في الدوري السعودي للمحترفين، وغضب جيسوس تجاه جماهير فريقه بسبب العمري يفتح صفحة جديدة بين الطرفين بريطانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين ودول أخرى تلحق بها .. تفاصيل . ثلاث دول كبيرة بينها بريطانيا تعلن الإعتراف رسميًا بدولة فلسطين
أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية ضوابط جديدة للمحتوى الإعلامي تهدف لضبط المحتوى عبر منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وشملت الضوابط التي أعلنتها الهيئة، منع استخدام اللغة المبتذلة والتباهي بالأموال، السيارات، والممتلكات الشخصية، كون ذلك يسيء للذوق العام ويتعارض مع القيم المجتمعية، وحظر تصوير الأطفال أو العمالة المنزلية واستخدامهم كمحتوى يومي، مع اعتبار ذلك تجاوزًا للمسؤولية الإعلامية والأخلاقية.
كذلك شملت منع إظهار الخلافات الأسرية أو كشف خصوصيات العائلات في الإعلام، مع اتخاذ إجراءات نظامية بحق المخالفين، ووضعت قيودا على كل محتوى يتضمن تنمرا أو إساءة أو ازدراء للأشخاص، بالإضافة إلى منع نشر معلومات مضللة وغير صحيحة.
وحظرت الهيئة أي محتوى يتعارض مع الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية، كما حذرت من المحتوى الحامل لرسائل ابتزاز أو تهديد أو استغلال للأطفال.
من جهة أخرى، تناولت الضوابط الجديدة حظر ارتداء الملابس التي تكشف الجسد بشكل مبتذل أو غير محتشم، ومنعت الملابس التي تبرز تفاصيل الجسد مثل الملابس الضيقة أو الشفافة، مؤكدة ضرورة انسجام المظهر مع القيم السائدة والذوق العام.
وأكدت الهيئة أن هدفها من هذه الضوابط هو خلق بيئة إعلامية صحية ومسؤولة تعكس الهوية الوطنية وتحافظ على النسيج الاجتماعي وقيم المجتمع، مشددة على تطبيق عقوبات نظامية ضد كل من يخالف هذه القواعد، مؤكدة أهمية تطوير جودة المحتوى الإعلامي وضمان احترام القيم والأخلاق المجتمعية.
هذه الضوابط تأتي في إطار جهود المملكة لتنظيم الإعلام وتوجيه المحتوى بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتعزيز الهوية الوطنية وحماية المجتمع من الممارسات الإعلامية السلبية