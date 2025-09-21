أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 21 سبتمبر 2025.. استقرار الأصفر

الأحد 21 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 21 سبتمبر/أيلول 2025، بعد ارتفاع سجله النفيس في تعاملات الأمس.

عالميا، أغلقت أسعار الذهب على ارتفاعً خلال التعاملات الأخيرة في يوم الجمعة الماضي، وحقق المعدن النفيس خامس مكسب أسبوعي متتالٍ، وسط متابعة الأسواق لخطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عقب أول خفض للفائدة هذا العام.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 3672.08 دولار للأونصة ، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.7% مسجلة 3705.80 دولار.

وكان المعدن النفيس قد بلغ ذروة تاريخية عند 3707.40 دولار للأونصة يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع بشكل طفيف في تداولات متقلبة.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء الماضي، لكنه رافق القرار بتحذيرات من استمرار ضغوط التضخم، ما أثار تساؤلات حول وتيرة التيسير النقدي المقبلة.

ورغم ذلك، قال بوب هابركورن، استراتيجي الأسواق لدى "آر.جي.أو فيوتشرز"، إن "الاتجاه الصعودي للذهب ما يزال قويًا، ومع استمرار العوامل الداعمة قد نرى وصول الأسعار إلى 4000 دولار للأونصة قبل نهاية العام".

وتراجع العائد الحقيقي على الأصول مع خفض الفائدة يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، إذ لا يدر عائدًا ثابتًا لكنه يستفيد من أجواء عدم اليقين.،وقد ارتفع المعدن الأصفر بنحو 40% منذ بداية 2025، مدعومًا بالمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

بحسب منصة Saudi gold price فإن أسعار الذهب اليوم في السعودية وفق تحديث يومي شهدت تسجيل عيار 24 نحو 444.33 ريال (118.49 دولار) للغرام، بينما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 18 اليوم نحو 333.25 ريال (88.87 دولار).

سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 388.79 ريال (103.68 دولار).

سعر غرام الذهب في السعودية عيار 22

بلغ سعر غرام الذهب في السعودية عيار 22 نحو 407.30 ريال سعودي (108.61 دولار).

أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية

بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية عيار 22 نحو 402.30 ريال سعودي، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 383.79 ريالا، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 328.25 ريال.

سعر السبائك الذهبية بالسعودية

تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 1 غرام، وصولاً إلى واحد كيلوغرام.

بلغ سعر سبيكة الذهب زنة 1 غرام نحو 488.76 ريال (130.34 دولار).

بينما سجلت سبيكة الذهب زنة 10 غرامات حوالي 4,567.69 ريال (1,218.05 دولار).

وبلغ سعر سبيكة الذهب زنة 50 غراما نحو 22,527.41 ريال (6,007.31 دولار).

أما سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد فقد بلغ 447,437.92 ريال (119,316.78) دولار.