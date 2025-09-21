شاهد.. مأرب تتزين وتتوشح بإعلام وشعارات ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين

الأحد 21 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 386

توشحت محافظة مأرب، شوارعها واحيائها ومبانيها وساحاتها وميادينها العامة واسطح المنازل وواجهات المحلات والاسواق والسيارات، بالأعلام الوطنية وشعارات ذكرى الثورة وصور الثوار ورموز النضال الوطني.

وتزينت محافظة مأرب بأجمل حلة استعداداً للاحتفالات بالأعياد الوطنية الـ 63 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، والـ 62 لثورة 14 اكتوبر الخالدة، والـ58 لعيد الجلاء، وسط استعدادات فرائحية رسمية وشعبية مبكرة للاحتفال بهذه الاعياد الوطنية بالشكل الذي يليق بعظمة الثورة التي تحققت والدماء الزكية التي روت تربة الوطن من اجلها، ومبادئها السامية وصون مكتسباتها.

الى جانب ذلك تزينت الشوارع والاحياء بأضواء الزينة والانارات وتشكيلات اشجار الزينة والمسطحات الخضراء، فضلاً عن اعادة طلاء بندورات الشوارع بالألوان الصفراء والسوداء، ورفع اللافتات الضوئية بأحجام مختلفة والتي تحمل اهداف الثورة وعبارات معبرة عن هذه المناسبة العظيمة والاجواء الفرائحية.

وفي جانب الاستعدادات الشعبية المبكرة، انتشرت ظاهرة بيع الاعلام الوطنية في الشوارع والجولات والحارات واصبحت مصدراً مربحاً لكثير من الباعة المتجولين خاصة من النازحين واذدين بفضلها حسنوا من دخلهم وتوفير الاحتياجات لأسرهم.

واكتست خزانات المياه على أسطح المنازل، بطلاء الوان علم الثورة اليمنية، ويتسابق المواطنين على شراء الألعاب النارية للاحتفاء بعيد ثورة 26 سبتمبر.

كما تزينت سيارات المواطنين بالأعلام وشعار الثورة، واصحاب المحلات لم يكتفوا برفع الاعلام وانما طلوا بيبان محلاتهم وواجهاتها بألوان العلم الوطني.

وتبث الإذاعات المحلية في المحافظة الرسمية والأهلية وعددها 6 إذاعات، الاناشيد والاغاني الوطنية والجرائحية، والبرامج الثقافية والحوارية عن الثورة ومكتسباتها وتحدياتها ورموزها، ومعاناة الشعب من النظام السلالي الكهنوتي الامامي.

وتجوب سيارات الشوارع وعليها مكبرات الصوت صادحة بالأناشيد الوطنية والاغاني الفرائحية، فيما المدارس تكرس إذاعة الطابور الصباحي للثورة، ونشر الوعي عنها لدى الطلاب والطالبات.

وانطلقت المنظمات والمؤسسات والهيئات بفعالياتها المختلفة التوعوية بثورة 26 سبتمبر الخالدة من ندوات ومحاضرات ودورات تدريب، وغيرها.

كما انطلقت حملات التوعية عبر خطباء المساجد والمرشدين والمرشدات في المساجد والمدارس لاستنهاض روح ثورة 26 سبتمبر الخالدة.

في السياق، أوضح نائب المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة محمد السعيدي، ان الفرق الفنية العاملة في الصندوق، استكملت رفع كافة المظاهر الاحتفالية بأعياد الثورة الوطنية المكلفة بها لإبراز الجوانب الفرائحية لمدينة مأرب وضواحيها الى جانب تهيئة الساحات والميادين والمتنفسات العامة والحدائق للاحتفالات الرسمية والشعبية، وايجاد البيئة الصحية النظيفة والهواء العليل للأسر والزائرين للمحافظة والسكان بالشكل الذي يليق بمحافظة مأرب وارثها الحضاري ودورها الوطني.

واشار السعيدي، الى انه تم رفع اكثر من 12 الف علم وطني مختلف الاحجام، الى جانب استبدال اعلام الساريات الكبيرة المرفوعة في عدد من الساحات بمدينة مأرب، ورفع اكثر من 15 الف صورة لفخامة رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، بمختلف الاحجام، ونحو 14 شعار للاحتفالات هذا العام بذكرى الثورة المباركة 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

ولفت الى اعادة صيانة لأعمدة الإنارة في الشوارع، وتزيين 900 عمود إنارة بأضواء الزينة، وتقليم 90 الف شجرة زينة متنوعة بأشكال وعبارات جمالية معبرة عن المناسبة، الى جانب ترميم الارصفة والاحواض في الشوارع والاحياء والميادين والساحات، وتهيئة الميادين والساحات والحدائق، وتكثيف عمليات النظافة، ورفع المخلفات الصلبة والسائلة من الشوارع والاحياء والمتنزهات والساحات، وزيادة ري المسطحات الخضراء لزيادة جمالها واناقتها بالخضرة، فضلا عن وضع خطة نظافة وتدخلات صيانة طارئة أثناء الاحتفالات بأعياد الثورة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وقال السعيدي "ان الصندوق يعمل على توفير أجواء السعادة والترفيه للمواطنين في نفس الوقت الذي يشاركهم أفراحهم الوطنية، الى جانب مهمته الرئيسية في ايجاد بيئة نظيفة وصحية وامنة، وتحسين الوجه الجمالي للمدينة وزيادة المسطحات الخضراء والمتنفسات للأسر والمواطنين، بتوجيهات ودعم كبير من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة محافظ المحافظ رئيس مجلس ادارة الصندوق".