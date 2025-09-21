  انطلاقة تاريخية للنصر في الدوري السعودي للمحترفين، وغضب جيسوس تجاه جماهير فريقه بسبب العمري يفتح صفحة جديدة بين الطرفين

الأحد 21 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس – اندبندنت عربية

لم يوقف فوز النصر الكبير على نظيره الرياض في الدوري السعودي للمحترفين غضب المدير الفني للفريق جورجي جيسوس في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بسبب تصرفات الجماهير تجاه لاعبه عبدالإله العمري، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول هذه الواقعة عقب اللقاء.

فرض النصر هيمنته على منافسات الدوري السعودي للمحترفين بعدما حقق فوزاً كبيراً على ضيفه الرياض بنتيجة (5-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وجاء الانتصار بفضل تألق الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيلكس، إذ سجل كل منهما هدفين، فيما أضاف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الخامس.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الاتحاد، بينما تجمد رصيد الرياض عند ثلاث نقاط في المركز الـ13.

لم ينتظر النصر كثيراً لافتتاح التسجيل، إذ أحرز فيلكس الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعد تمريرة متقنة من كومان، وأهدر ساديو ماني فرصة لتعزيز النتيجة بعد انفراد صريح بالمرمى، قبل أن يستغل كومان خطأ دفاعياً في الدقيقة الـ30 ليضاعف التقدم.

وبعدها بثلاث دقائق وحسب، وقع رونالدو على الهدف الثالث مستثمراً تمريرة رائعة من فيلكس، قبل أن يُلغى هدف ثانٍ للأخير بعد تدخل تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بتفوق النصر بثلاثية نظيفة.

مع بداية الشوط الثاني واصل فيلكس تألقه بتسديدة مباشرة سجل منها الهدف الرابع، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة قائمة الهدافين، ورد الرياض بهدف شرفي عبر مامادو سيلا في الدقيقة الـ51، وهو أول هدف يستقبله النصر في الموسم الجاري.

وعلى رغم محاولات ماني التي لم تترجم إلى أهداف، عاد رونالدو ليختتم الخماسية في الدقيقة 76، بعد تمريرة طولية من فيلكس وصلت إلى كومان الذي مهدها لقائد البرتغال ليضعها بسهولة في الشباك.

بهذا الانتصار أكد النصر جديته في المنافسة على اللقب منذ الجولات الأولى، معززاً قوته الهجومية بقيادة الثنائي البرتغالي الذي خطف الأضواء، بينما واصل الرياض بدايته المتذبذبة في الدوري.

غضب جيسوس

شارك عبدالإله العمري في المباراة في الدقيقة الـ80 بدلاً من إيناغو مارتينيز، وتعرض اللاعب فور دخوله إلى أرض الملعب لصافرات استهجان قوية من قبل الجماهير عند تسلمه الكرة، ويأتي ذلك بسبب رغبته في الرحيل أخيراً، وكان العمري قد حاول الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عن صفوف النصر إلى نادي الاتحاد ولكن لم تكلل المفاوضات بالنجاح بين الطرفين.

وجاء رد فعل جيسوس منفعلاً للغاية على جماهير النصر، إذ توجه لهم وأظهر غضبه بصورة كبيرة، وهو ما ظهر في بعض الفيديوهات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب المباراة.

وقال جيسوس في تصريحاته عقب المباراة بالمؤتمر الصحافي "نلعب في ملعبنا وأمام جماهيرنا العظيمة، ونشاهد مثل هذه الأمور، يجب أن ننهي هذه المشكلة بأسرع ما يمكن، هو لاعب مهم في صفوفنا، نتمنى إغلاق هذه الصفحة ونفتح أخرى جديدة".