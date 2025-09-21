بريطانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين ودول أخرى تلحق بها .. تفاصيل

الأحد 21 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تعتزم بريطانيا والبرتغال وكندا وأستراليا الاعتراف رسمياً، اليوم الأحد، بدولة فلسطين رغم ضغوط أميركية وإسرائيلية شديدة، قبل انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك بحضور أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة. ومن المتوقع أن يعلن كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، هذا القرار في بيان رسمي بعد ظهر اليوم، وذلك بعد أن خلصت الحكومة إلى أن الوضع في فلسطين قد تدهور كثيراً منذ أن دعا ستارمر إسرائيل في يوليو/تموز الماضي إلى الالتزام باتفاق سلام طويل الأمد وتحقيق حل الدولتين.

وقال نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي، في تصريحات اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء سيتخذ قراراً في وقت لاحق اليوم بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، مضيفاً أن أي "قرار بالاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني قيام هذه الدولة على الفور، بل يجب أن يكون ذلك جزءاً من عملية للسلام". وتابع: "عندما نتحدث عن الاعتراف فذلك لأننا نريد الحفاظ على حل الدولتين".

وقال لامي إن ذلك لن يخفف الأزمة الإنسانية أو يؤمن الإفراج عن الرهائن (المحتجزين في غزة)، ولكنه سيبقي على احتمالية التوصل إلى حل الدولتين في النهاية بوجود دولة فلسطينية بجانب إسرائيل. وأضاف: "أي قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذا تم الإعلان عنه في وقت لاحق من اليوم، لن يؤدي لإقامة دولة فلسطينية بين ليلة وضحاها".

وأشار إلى أن عملية السلام يجب أن تستند إلى حدود 1967، مع عاصمة مشتركة في القدس، وهي قضايا قد تستغرق بعض الوقت لحلها. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هل سيؤدي ذلك لإطعام الأطفال؟ لا لن يفعل ذلك، هذا يرجع إلى المساعدات الإنسانية. هل سيؤدي ذلك لتحرير الرهائن؟ هذا يرجع إلى وقف إطلاق النار". وأضاف:"ماذا سنقول لأطفال دولة فلسطينية مستقبلية". وقال: "هل سنقول إننا اضطررنا للانتظار للظروف المثالية قبل أن نعترف بالدولة الفلسطينية".

وعلى ذات الصعيد قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية.

وذكر ألبانيزي في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وانج أن أستراليا تعترف إلى جانب كندا وبريطانيا بفلسطين في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك.

وأضاف البيان أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجب ألا يكون لها أي دور في فلسطين.

ونقلت "بي بي سي" عن مصادر حكومية بريطانية أن الأوضاع على الأرض تدهورت بشكل ملحوظ في الأسابيع القليلة الماضية، واستشهدت بصور المجاعة والقتل في غزة التي سبق أن وصفها ستارمر بأنها لا تُطاق. إضافة إلى ذلك، كان البناء الاستيطاني في الضفة الغربية عاملاً حاسماً نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.