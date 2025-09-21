آخر الاخبار

بريطانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين ودول أخرى تلحق بها .. تفاصيل عاجل.. ثلاث دول كبيرة بينها بريطانيا تعلن الإعتراف رسميًا بدولة فلسطين السفير اليمني في قطر يستقبل نظيره المصري الجديد ويؤكد عمق العلاقات الأخوية والروابط الدبلوماسية شاهد.. تعز تنتفض في وجه القتلة والآلاف يطالبون بالقصاص للشهيدة افتهان المشهري اللواء سلطان العرادة يحدد طريق الحل الشامل والعادل باليمن في 3 نقاط رئيسية في أولى خطواته بالشرق الأوسط.. قائد القيادة المركزية الأمريكية يلتقي بالفريق الركن صغير بن عزيز طبيب يكشف عن دراسة جديدة : نستطيع التنبؤ بالسرطان ومكافحته قبل ظهوره خلال 10 سنوات  انطلاقة نارية للمنتخب اليمني للناشئين في كأس الخليج أمام قطر تعميم بتخصيص خطب الجمعة القادمة للحديث عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر الأعراض تظهر فجأة.. كيف تحمي نفسك من الفشل الكلوي؟ طبيب يوضح

عاجل.. ثلاث دول كبيرة بينها بريطانيا تعلن الإعتراف رسميًا بدولة فلسطين

الأحد 21 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 194

أعلنت كلا من بريطانيا وكندا وأستراليا اليوم الأحد اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية.

وقال رئيس وزراء بريطانيا: ''اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية''.

واضاف: ''على إسرائيل أن تتوقف عن أساليبها القاسية وتسمح بدخول المساعدات إلى غزة''.

الخارجية الفلسطينية رحبت وقالت ان اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وتنطلق من الحرص على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

إقراء أيضاً
بريطانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين ودول أخرى تلحق بها .. تفاصيل
للمرة الأولى منذ أبريل الماضي.. إطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة نحو إسرائيل
جحيم الحرب يبتلع كردفان... معارك ضارية تقترب من لحظة الحسم والفاشر تختنق تحت حصار
جبهة بإسرائيل لإسقاط حكومة نتنياهو والقسام تنشر صورة وداعية للأسرى
3 قرارات لترامب تقلب نظام التأشيرة واللجوء رأساً على عقب
أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ عام 1967 وترتيبات للقاء يجمع ترامب مع ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول