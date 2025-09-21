عاجل.. ثلاث دول كبيرة بينها بريطانيا تعلن الإعتراف رسميًا بدولة فلسطين

الأحد 21 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت كلا من بريطانيا وكندا وأستراليا اليوم الأحد اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية.

وقال رئيس وزراء بريطانيا: ''اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية''.

واضاف: ''على إسرائيل أن تتوقف عن أساليبها القاسية وتسمح بدخول المساعدات إلى غزة''.

الخارجية الفلسطينية رحبت وقالت ان اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وتنطلق من الحرص على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.