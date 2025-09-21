السفير اليمني في قطر يستقبل نظيره المصري الجديد ويؤكد عمق العلاقات الأخوية والروابط الدبلوماسية

الأحد 21 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

استقبل سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر، الأستاذ راجح بادي، السفير المصري المعتمد حديثاً في الدوحة وليد فهمي الفقي.

وقال السفير بادي في تغريدة على منصة "إكس" إنه تبادل مع نظيره المصري الأحاديث حول العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكداً أهمية التنسيق بين السفارتين لتعزيز وتطوير هذه العلاقات.

كما أعرب السفير اليمني عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير المصري في مهامه الدبلوماسية بدولة قطر.

تأتي هذه اللقاءات الدبلوماسية في إطار حرص البلدين على توطيد العلاقات الثنائية بين اليمن ومصر، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، حيث تبرز القاهرة كداعم رئيسي للحكومة اليمنية ولجهود إحلال السلام.