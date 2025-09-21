بريطانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين ودول أخرى تلحق بها .. تفاصيل عاجل.. ثلاث دول كبيرة بينها بريطانيا تعلن الإعتراف رسميًا بدولة فلسطين السفير اليمني في قطر يستقبل نظيره المصري الجديد ويؤكد عمق العلاقات الأخوية والروابط الدبلوماسية شاهد.. تعز تنتفض في وجه القتلة والآلاف يطالبون بالقصاص للشهيدة افتهان المشهري اللواء سلطان العرادة يحدد طريق الحل الشامل والعادل باليمن في 3 نقاط رئيسية في أولى خطواته بالشرق الأوسط.. قائد القيادة المركزية الأمريكية يلتقي بالفريق الركن صغير بن عزيز طبيب يكشف عن دراسة جديدة : نستطيع التنبؤ بالسرطان ومكافحته قبل ظهوره خلال 10 سنوات انطلاقة نارية للمنتخب اليمني للناشئين في كأس الخليج أمام قطر تعميم بتخصيص خطب الجمعة القادمة للحديث عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر الأعراض تظهر فجأة.. كيف تحمي نفسك من الفشل الكلوي؟ طبيب يوضح
استقبل سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر، الأستاذ راجح بادي، السفير المصري المعتمد حديثاً في الدوحة وليد فهمي الفقي.
وقال السفير بادي في تغريدة على منصة "إكس" إنه تبادل مع نظيره المصري الأحاديث حول العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكداً أهمية التنسيق بين السفارتين لتعزيز وتطوير هذه العلاقات.
كما أعرب السفير اليمني عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير المصري في مهامه الدبلوماسية بدولة قطر.
تأتي هذه اللقاءات الدبلوماسية في إطار حرص البلدين على توطيد العلاقات الثنائية بين اليمن ومصر، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، حيث تبرز القاهرة كداعم رئيسي للحكومة اليمنية ولجهود إحلال السلام.