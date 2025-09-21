بريطانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين ودول أخرى تلحق بها .. تفاصيل عاجل.. ثلاث دول كبيرة بينها بريطانيا تعلن الإعتراف رسميًا بدولة فلسطين السفير اليمني في قطر يستقبل نظيره المصري الجديد ويؤكد عمق العلاقات الأخوية والروابط الدبلوماسية شاهد.. تعز تنتفض في وجه القتلة والآلاف يطالبون بالقصاص للشهيدة افتهان المشهري اللواء سلطان العرادة يحدد طريق الحل الشامل والعادل باليمن في 3 نقاط رئيسية في أولى خطواته بالشرق الأوسط.. قائد القيادة المركزية الأمريكية يلتقي بالفريق الركن صغير بن عزيز طبيب يكشف عن دراسة جديدة : نستطيع التنبؤ بالسرطان ومكافحته قبل ظهوره خلال 10 سنوات انطلاقة نارية للمنتخب اليمني للناشئين في كأس الخليج أمام قطر تعميم بتخصيص خطب الجمعة القادمة للحديث عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر الأعراض تظهر فجأة.. كيف تحمي نفسك من الفشل الكلوي؟ طبيب يوضح
خرج الآلاف من أبناء محافظة تعز، اليوم الأحد، في تظاهرة كبيرة، تنديدًا بجريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين في المحافظة، أفتهان المشهري.
ورفع المحتشدون أمام مبنى السلطة المحلية بشارع جمال، والذين توافدوا من مديريات المدينة والريف، وبدعوة من مختلف المكونات والقوى السياسية والمدنية، لافتات تطالب بسرعة القبض على القتلة وتقديمهم للعدالة، ورددوا هتافات تدعو إلى رحيل الفاسدين ومحاسبة كل من تورط أو تستر على الجريمة.
ودعا المتظاهرون السلطة المحلية واللجنة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في ضبط الجناة وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدين أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم.