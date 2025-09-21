شاهد.. تعز تنتفض في وجه القتلة والآلاف يطالبون بالقصاص للشهيدة افتهان المشهري

الأحد 21 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تعز

خرج الآلاف من أبناء محافظة تعز، اليوم الأحد، في تظاهرة كبيرة، تنديدًا بجريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين في المحافظة، أفتهان المشهري.

ورفع المحتشدون أمام مبنى السلطة المحلية بشارع جمال، والذين توافدوا من مديريات المدينة والريف، وبدعوة من مختلف المكونات والقوى السياسية والمدنية، لافتات تطالب بسرعة القبض على القتلة وتقديمهم للعدالة، ورددوا هتافات تدعو إلى رحيل الفاسدين ومحاسبة كل من تورط أو تستر على الجريمة.

ودعا المتظاهرون السلطة المحلية واللجنة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في ضبط الجناة وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدين أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم.