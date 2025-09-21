اللواء سلطان العرادة يحدد طريق الحل الشامل والعادل باليمن في 3 نقاط رئيسية

الأحد 21 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أكد اللواء سلطان العرادة حرص القيادة السياسية على دعم كافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216 .

وفي التفاصيل، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاثرين كمون، مستجدات الأوضاع، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وشدد العرادة، على أهمية تعزيز التدخلات الانسانية والتنموية خلال المرحلة الاستثنائية التي تمر بها اليمن، باعتبارها أولوية ملحة لتلبية احتياجات الشعب ، وتحسين الأوضاع المعيشية.

واشار عضو مجلس القيادة، بمواقف جمهورية فرنسا الداعمة للشعب اليمني وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التخفيف من معاناة اليمنيين التي فاقمتها ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، والعمل مع الشركاء الفاعلين لاستعادة مؤسسات الدولة المختطفة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية، استمرار دعم بلادها لليمن وتقديم المساعدات الانسانية والتنموية، وحرصها على تعزيز أواصر التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.