بريطانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين ودول أخرى تلحق بها .. تفاصيل عاجل.. ثلاث دول كبيرة بينها بريطانيا تعلن الإعتراف رسميًا بدولة فلسطين السفير اليمني في قطر يستقبل نظيره المصري الجديد ويؤكد عمق العلاقات الأخوية والروابط الدبلوماسية شاهد.. تعز تنتفض في وجه القتلة والآلاف يطالبون بالقصاص للشهيدة افتهان المشهري اللواء سلطان العرادة يحدد طريق الحل الشامل والعادل باليمن في 3 نقاط رئيسية في أولى خطواته بالشرق الأوسط.. قائد القيادة المركزية الأمريكية يلتقي بالفريق الركن صغير بن عزيز طبيب يكشف عن دراسة جديدة : نستطيع التنبؤ بالسرطان ومكافحته قبل ظهوره خلال 10 سنوات انطلاقة نارية للمنتخب اليمني للناشئين في كأس الخليج أمام قطر تعميم بتخصيص خطب الجمعة القادمة للحديث عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر الأعراض تظهر فجأة.. كيف تحمي نفسك من الفشل الكلوي؟ طبيب يوضح
أكد اللواء سلطان العرادة حرص القيادة السياسية على دعم كافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وقرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216 .
وفي التفاصيل، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاثرين كمون، مستجدات الأوضاع، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وشدد العرادة، على أهمية تعزيز التدخلات الانسانية والتنموية خلال المرحلة الاستثنائية التي تمر بها اليمن، باعتبارها أولوية ملحة لتلبية احتياجات الشعب ، وتحسين الأوضاع المعيشية.
واشار عضو مجلس القيادة، بمواقف جمهورية فرنسا الداعمة للشعب اليمني وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التخفيف من معاناة اليمنيين التي فاقمتها ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، والعمل مع الشركاء الفاعلين لاستعادة مؤسسات الدولة المختطفة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
من جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية، استمرار دعم بلادها لليمن وتقديم المساعدات الانسانية والتنموية، وحرصها على تعزيز أواصر التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.