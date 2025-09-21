بريطانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين ودول أخرى تلحق بها .. تفاصيل عاجل.. ثلاث دول كبيرة بينها بريطانيا تعلن الإعتراف رسميًا بدولة فلسطين السفير اليمني في قطر يستقبل نظيره المصري الجديد ويؤكد عمق العلاقات الأخوية والروابط الدبلوماسية شاهد.. تعز تنتفض في وجه القتلة والآلاف يطالبون بالقصاص للشهيدة افتهان المشهري اللواء سلطان العرادة يحدد طريق الحل الشامل والعادل باليمن في 3 نقاط رئيسية في أولى خطواته بالشرق الأوسط.. قائد القيادة المركزية الأمريكية يلتقي بالفريق الركن صغير بن عزيز طبيب يكشف عن دراسة جديدة : نستطيع التنبؤ بالسرطان ومكافحته قبل ظهوره خلال 10 سنوات انطلاقة نارية للمنتخب اليمني للناشئين في كأس الخليج أمام قطر تعميم بتخصيص خطب الجمعة القادمة للحديث عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر الأعراض تظهر فجأة.. كيف تحمي نفسك من الفشل الكلوي؟ طبيب يوضح
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قائدها الجديد، الأدميرال براد كوبر، التقى بالفريق الركن صغير حمود بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، وذلك خلال زيارته الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.
وأوضحت القيادة المركزية، عبر حسابها في منصة "إكس"، أن اللقاء عُقد في العاصمة السعودية الرياض يوم 15 سبتمبر/أيلول، حيث جرى خلاله بحث جهود تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين. وأكد كوبر في تصريحات نُشرت على الصفحة الرسمية أن "القوات المسلحة اليمنية شريك موثوق، وهي تشاركنا الالتزام بتعزيز السلام والاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة".
يأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد التهديدات التي تمثلها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها العسكري في المنطقة وتكثيف تعاونها مع حلفائها الإقليميين. كما يندرج في إطار الشراكة العسكرية المستمرة بين واشنطن والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي تلعب دوراً محورياً في جهود مكافحة الإرهاب والتصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار.