طبيب يكشف عن دراسة جديدة : نستطيع التنبؤ بالسرطان ومكافحته قبل ظهوره خلال 10 سنوات

كشفت دراسة حديثة، أجراها الدكتور إلياس باغلي، رئيس الجمعية الدّولية للطّب الجزيئي، في مايو 2025، عن أمل جديد لمرضى السرطان من المراحل المتقدمة، وهي المرحلة الرابعة الأشد خطورة.

ما هو علاج السرطان بالإشعاع والفينبيندازول؟وأظهرت 3 حالات لمرضى بسرطان في المرحلة الرابعة، تحسنا ملفتا بعد تناول دواء الفينبيندازول، 2 منهم وصلوا إلى الشفاء التام، بينما الثالث أصبح قريبا من الشفاء، وذلك دون اللجوء إلى العلاج الكيماوي، بينما اقتصر العلاج على جراحة وإشعاع محدود، بالإضافة إلى الفينبيندازول.

وأدى هذا الدواء إلى تقلص الأورام بسرعة ملحوظة، مما سمح للمرضى بالعيش لفترات طويلة دون ظهور أعراض المرض.

وأثبتت نتائج الدراسة، صحة ما توصلت إليه دراسات سابقة حول قدرة الفينبيندازول على علاج الخلايا السرطانية، فيما تشهدد الأيام المقبلة مزيدا من التجارب السريرية على البشر لتأكيد فعالية الدواء الجديد للأورام الخبيثة.

هل النتائج الأولية لأبحاث الفينبيندازول ضد السرطان مبشرة؟أوضح الجراح الأمريكي من أصول مصرية، الدكتور وليد حسن، رئيس قسم المسالك البولية بمعهد التخصصات الجراحية المتكاملة في كليفلاند كلينك، أن هناك فارقًا كبيرًا بين نجاح الدواء في الوصول إلى نتائج مبشرة أثناء التجارب عليه في المعمل وبين تطبيقه على البشر، مؤكدا أن العلاج كثيرا من الأدوية يكون لها آثار على الخلايا أثناء التجارب في المعمل، ولكن ليس معنى ذلك أن كل ما يعطي تأثيرا أثناء التجارب صالحا للطبيق.

ما هي الطرق الجديدة لعلاج الأورام الخبيثة؟

وفي تصريحات خاصة لـ"الكونسلتو"، طمأن الجراح العالمي الدكتور وليد حسن، مرضى السرطان، بشأن العلاجات الجديدة للأورام الخبيثة، لافتا إلى أن السرطان لم يعد كما كان في الماضي، إذ أصبحت طرق العلاجات مختلفة، وفي حالة من التطور تزداد يوما بعد يوم، وستشهد الفترة المقبلة طفرات هائلة، بعد الانتهاء من عدة تجارب تُجرى حاليا.

ما مستقبل العلاجات الموجهة ضد السرطان؟

وحول مستقبل علاجات السرطان غير الجراحية، أكد حسن، أن الـ10 سنوات المقبلة ستشهد علاجات جديدة وموجّهة مثل العلاج الإشعاعي، والأجسام المضادة المربوطة بأدوية، وتحاليل الدم للكشف عن الأورام في الخلايا مبكرا، مشيرا إلى أنه سيكون هناك لقاحات شخصية حسب حالة كل شخص، ستكون هذه العلاجات ومصممة خصيصا لكل مريض، أكثر دقة وأقل آثار جانبية، وسيمكننا من علاج الأورام في مراحل مبرة للغاية وقد يكون العلاج استباقي قبل نمو الخلايا السرطانية، وذلك في إشارة إلى البحث الروسي الجديد، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، متنبئا بنتائج مذهلة للقاحات الاستباقية للسرطان، وهذا النوع من العلاجات.

كيف سيتم التوقع بالسرطان ومواجهته قبل الإصابة؟

أما فيما يخص ما يجري حاليا من جهود علمية وطبية لكشف الأورام الخبيثة مبكرًا، بيّن أنه يتم استخدام تحاليل الدم المتقدمة للكشف عن الحمض النووي لكل نوع من أنواع السرطان في وقت مبكر جدا، كما أنه يجرى دراسة الجينات لمعرفة ما هي الجينات ومن هم الأشخاص المعرضون للسرطان أكثر وفي أي توقيت، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تحديد وجود المرض مبكرا ومتابعته والقضاء عليه ومتابعة بقاياه الصغيرة بعد العلاج، لافتًا إلى أن الهدف في المستقبل هو الوصول لمرحلة نقدر فيها نحدد بدقة أكبر من في خطورة عالية قبل ظهور المرض، ما سيسمح لنا بمتابعة أدق والتدخل للوقاية المبكرة قبل الإصابة بـ"الخبيث".

ما هو مستقبل العلاج المناعي والإشعاعي ضد السرطان؟

وفي رسالة طمأنة من الجراح العالمي لمرضى السرطان، قال إن العلاجات الحديثة تطورت بشكل كبير جدًا، مضيفًا أن طرق العلاج حاليا أدق وأقوى وتستطيع مهاجمة الورم نفسه وتقلل المضاعفات.

وزف بُشرى السيطرة على الأورام الخبيثة خلال العقد المقبل، من خلال تطوير العلاجات الموجهة، والعلاج المناعي، والإشعاعي الحديث، إذ إنها تزيد من فرص الشفاء وتعطي أمل أكبر.