 انطلاقة نارية للمنتخب اليمني للناشئين في كأس الخليج أمام قطر

بروح التحدي وطموح الانتصار، يستهل المنتخب الوطني للناشئين مشواره في بطولة كأس الخليج الأولى بمواجهة قوية أمام نظيره القطري، مساء اليوم الأحد، على ملعب حمد الكبير بنادي العربي في العاصمة الدوحة، الذي سبق أن احتضن تدريبات المنتخب البرازيلي خلال مونديال 2022.
في أجواء حماسية، أنهى لاعبو المنتخب اليمني استعداداتهم مساء أمس على ملاعب جامعة قطر، واضعين نصب أعينهم تحقيق بداية مشرفة في البطولة الخليجية التي تجمعهم ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الإمارات وسلطنة عمان.
سيرتدي المنتخب الوطني الزي الأبيض الكامل، فيما يظهر المنتخب القطري بالزي العنابي، في مباراة تُعد السادسة ضمن منافسات البطولة التي انطلقت أمس بمواجهتين ضمن المجموعة الثانية، حيث تعادل العراق والكويت بهدف لمثله، بينما اكتسح المنتخب السعودي نظيره البحريني برباعية نظيفة.
البطولة تمثل محطة تاريخية للناشئين اليمنيين، وفرصة لإثبات الذات في أول نسخة من كأس الخليج لهذه الفئة العمرية، وسط ترقب جماهيري واسع وأمل كبير في تقديم أداء يليق بطموحات اليمنيين.