تعميم بتخصيص خطب الجمعة القادمة للحديث عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر

الأحد 21 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

وجه وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، إلى تخصيص خطب الجمعة القادمة والدروس والبرامج التوعوية لإحياء معاني ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر المجيدتين.

وأكد الوزير في تعميمه إلى مديري عموم مكاتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظات، وخطباء وأئمة المساجد، والعلماء والدعاة والمرشدين، أن هاتين المحطتين التاريخيتين تمثلان منعطفاً فارقاً في مسيرة الشعب اليمني، حيث استعادت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عزّة اليمنيين وحريتهم وكرامتهم، فيما مهدت ثورة الرابع عشر من أكتوبر الطريق لطرد المستعمر الأجنبي من جنوب الوطن، لتلتقيا معاً في مسار واحد أعاد لليمنيين وحدتهم وعزيمتهم وروح سيادتهم الوطنية.

كما أشار التعميم إلى الدور الريادي الذي مثّلته مدينة عدن، إذ احتضنت أحرار اليمن وكانت منطلقاً لرواد الثورة السبتمبرية، وما تزال اليوم مركزاً وطنياً وملاذاً للأحرار ومسؤولية كبرى تستوجب تعزيز مكانتها وحماية رسالتها.

وشدد وزير الأوقاف والإرشاد على أن المرحلة الراهنة تتطلب استلهام دروس الثورتين العظيمتين لمواجهة مشاريع الإمامة بثوبها الجديد ممثلاً بالمليشيات الحوثية، والتشبث بقيم الحرية والجمهورية، والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي، وربط الماضي التليد بالواقع المعاصر الذي يواجه فيه اليمنيون تحديات مصيرية ضد خرافات الكهنوت الحوثي وممارساته الإجرامية بحق الأرض والإنسان.