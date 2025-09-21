الأعراض تظهر فجأة.. كيف تحمي نفسك من الفشل الكلوي؟ طبيب يوضح

الأحد 21 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تلعب الكلي دورا محوريا في تنظيم كيمياء الدم و تنقيته وظبط حامضيته وانتعاشه بخلايا الدم الحمراء والتخلص من البوتاسيوم الزائد، كما أن لها دورا في بناء العظام والأسنان عن طريق تنشيط فيتامين د، صرح بذلك الدكتور عصام رشاد، أخصائي أمراض الباطنة.هل السكري يسبب فشل كلوي؟

وقال الدكتور عصام رشاد، إن الفشل الكلوي المزمن، من الأمراض المنتشره بشكل كبير، موضحا أن له أسباب مختلفة أشهرها علي الإطلاق هو السكري من النوع الثاني، لافتا إلى أن أحد مضاعفاته من الأمراض التي تشكل جزءا كبيرا في أمراض الكلى.

وأضاف رشاد، أن معاناة مرض الكلى تبدأ بالصدفة البحتة، إذ إنه في بدايه كسل الكلي لا تصدر أي مشكله طبية ظاهرة للجسم، مؤكدا على أن الأعراض عادة ما تظهر في المراحل الأخيرة أو فجأة حين يكتشف المريض أنه مصابا بهذه المشكله عن طريق الأشعه أو عن طريق تحاليل وظائف الكلى المسمي بالكرياتينين.

وأوضح أخصائي أمراض الباطنة، أن رحلة الكلى مع القصور المزمن، تبدأ مرحلة تلو الأخري حتي الوصول إلى مرحلة الفشل الكلوي المزمن، وهي المرحلة التي يحتاج فيها المريض إلى كلى بديلة، إما كلية صناعية وهي ماكينة الغسيل الدموي، أو عن طريق زرع كلية من متبرع.

ما هي الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تلف الكلى مع مرور الوقتووفقًا لموقع "times of india"، فإن بعض العادات اليومية يُمكن أن تُضرّ بوظائف الكلى إذا تم اكتشافها مُبكرًا، ينصح مُعظم الأطباء مرضاهم بتجنب هذه العادات للوقاية من تلف الكلى، وهي كما يلي:

الإفراط في تناول السكرالإفراط في تناول السكر لا يقتصر على رفع مستوى السكر في الدم فحسب، بل يُرهق الكلى، خاصةً لدى الأشخاص المقاومين للأنسولين أو المصابين بمرحلة ما قبل السكري غير المُشخَّص.

تُجهد الكلى نفسها لتصفية الجلوكوز الزائد من الدم، وعندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا باستمرار، يُصبح القيام بذلك أصعب، ومع ذلك، قد يُلحق ذلك الضرر بالأوعية الدموية داخل الكلى مع مرور الوقت، مما يُؤدي إلى ضعف وظائفها.

يُمكن أن يُخفف تقليل استهلاك المشروبات المُحلاة والوجبات المُصنّعة والكربوهيدرات المُكررة من عبء عمل الكلى، مما يسمح لها بالعمل بأفضل حالاتها.

عدم شرب كمية كافية من الماءيساعد الماء الكلى على تصفية السموم والفضلات، إذا حُرم الجسم من الماء، تُصبح الكلى أقل كفاءةً بسبب نقص السوائل اللازمة لمعالجتها، مما يُضعف وظيفة الترشيح الحيوية هذه.

كما يزيد الجفاف من خطر الإصابة بحصوات الكلى أو التهاب المسالك البولية، مما يؤثر سلبًا على وظائف الكلى.

ويُحافظ شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم على صحة الكلى، ويُعد شرب كمية كافية من الماء يوميًا من أبسط الطرق لدعم صحة الكلى على المدى الطويل.

استهلاك الكثير من الملحيُعد الإفراط في تناول الصوديوم سببًا شائعًا لارتفاع ضغط الدم، مما يُجهد الكلى فورًا.وتُنظم الكلى كمية الملح في الجسم، لكن الإفراط في تناول الملح يُثقلها بشدة ويُلحق الضرر بالأوعية الدموية الصغيرة على المدى الطويل.

عادةً ما تحتوي الأطعمة المُعبأة، والوجبات الجاهزة، وتناول الطعام في المطاعم، والمنتجات المُعلبة على نسبة عالية من الصوديوم المُخفي.

تجاهل ارتفاع ضغط الدمالضغط المستمر على الأوعية الدموية قد يُلحق الضرر بنظام الترشيح في الكلى، ولا تظهر أي أعراض على العديد من مرضى ارتفاع ضغط الدم، لذا فإن مراقبة حالتهم أمر بالغ الأهمية، والحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي من خلال نمط حياة صحي، وتقليل التوتر، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الأدوية عند الحاجة، يمكن أن يُجنّب تدهور وظائف الكلى على المدى الطويل.

عدم النوم بشكل كافيعندما ينقطع النوم أو يقصر باستمرار، تتأثر الهرمونات المسؤولة عن تنظيم وظائف الكلى، كما يرتبط قلة النوم بزيادة الالتهاب ومقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم، مما يؤثر سلبًا على صحة الكلى.

ويساعد الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة على عمليات الإصلاح الطبيعية في الجسم، بما في ذلك عمليات إصلاح الكلى