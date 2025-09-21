الأعراض تظهر فجأة.. كيف تحمي نفسك من الفشل الكلوي؟ طبيب يوضح مرض ألزهايمر يهدد النساء أكثر من الرجال.. علماء يكشفون الأسباب للمرة الأولى منذ أبريل الماضي.. إطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة نحو إسرائيل جحيم الحرب يبتلع كردفان... معارك ضارية تقترب من لحظة الحسم والفاشر تختنق تحت حصار قاتل جبهة بإسرائيل لإسقاط حكومة نتنياهو والقسام تنشر صورة وداعية للأسرى 3 قرارات لترامب تقلب نظام التأشيرة واللجوء رأساً على عقب السعودية تعلن دعماً إضافياً لليمن ومصادر تكشف التفاصيل هجوم إلكتروني يشل مطارات برلين وبروكسل ولندن ..تفاصيل باحثون يمنيون بجامعة حائل ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم انتهاكات ممنهجة وتصعيد قمعي: مئات المدنيين والعاملين الإنسانيين رهائن الحوثيين.. والهيئة الوطنية تحذر
كشف بحث جديد من كلية كينجز لندن عن سبب محتمل لكون النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، ووجدت الدراسة أن النساء المصابات بالزهايمر لديهن نسبة أقل من الدهون غير المشبعة، وخاصة أحماض أوميجا الدهنية، ونسبة أعلى من الدهون المشبعة في دمائهن، وهو نمط لا يُلاحظ لدى الرجال.
في هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" في التقرير التالي، لماذا مرض الزهايمر أكثر شيوعاً لدى النساء، وما هي المخاطر والاحتياطات، وفقًا لـ"times of india".
ما دور الدهون في مرض الزهايمر؟الدهون، أو الدهنيات، ضرورية لتخزين الطاقة، وبناء أغشية الخلايا، ودعم التواصل بينها، والدهون غير المشبعة، على وجه الخصوص، تحافظ على مرونة أغشية خلايا الدماغ وتدعم المشابك العصبية.
أظهرت الدراسة أن النساء المصابات بمرض الزهايمر لديهن مستويات أقل بكثير من هذه الدهون المفيدة، وهو ما ارتبط بتدهور الأداء الإدراكي وعلامات إصابة الدماغ.في المقابل، لم يُظهر الرجال المصابون بمرض الزهايمر نفس اختلال التوازن الدهني، مما يشير إلى عامل خطر خاص بالإناث.
هل يختلف علاج ألزهايمر من النساء للرجال؟
تُسلّط النتائج الضوء على كيفية تقدّم مرض الزهايمر لدى النساء بشكلٍ مختلف مقارنةً بالرجال، قد يُؤدّي انخفاض مستويات الدهون غير المشبعة إلى خلل في إشارات الدماغ، وزيادة الالتهاب، وتفاقم فقدان الذاكرة.
يُشدّد الباحثون على أهمية التحليلات الخاصة بكل جنس على حدة في التشخيص والعلاج واستراتيجيات الوقاية، وهذا يعني أن النساء قد يحتجن إلى مناهج مُصمّمة خصيصاً للحدّ من خطر الإصابة أو إبطاء تقدّم المرض.
ما دور النظام الغذائي في علاج ألزهايمر؟
من أبرز النتائج الواعدة التي توصلت إليها الدراسة، الدور المحتمل للنظام الغذائي، إذ تُعدّ أحماض أوميجا الدهنية، الموجودة في أطعمة مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور، مكونات أساسية للدهون غير المشبعة.
ويُساعد اتباع نظام غذائي غني بهذه المركبات - أو تناول مكملات غذائية عند الضرورة - النساء على دعم صحة الدماغ.
ويُؤكد العلماء على ضرورة إجراء تجارب سريرية لإثبات ما إذا كانت التغييرات الغذائية قادرة على تغيير خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو تطوره.ما هي مخاطر مرض الزهايمر والاحتياطات اللازمة؟
في حين أن العوامل الوراثية والعمر وعوامل أخرى لا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في الإصابة بمرض الزهايمر، فإن هذا البحث يشير إلى أنه ينبغي للنساء الاهتمام بشكل خاص بما يلي:
- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مما يحسن عملية التمثيل الغذائي للدهون، فمراقبة الصحة الإدراكية عن كثب، وخاصة بالنسبة للنساء اللاتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بمرض الزهايمر.وستشمل المرحلة التالية من الدراسة، تجارب سريرية لاختبار ما إذا كان تعزيز الدهون غير المشبعة يحمي وظائف الدماغ لدى النساء.
1- فقدان الذاكرة للأحداث القريبةوأوضح أن الأحداث القريبة هي التي تحتاج إلى ذاكرة حديدية، على عكس ما يُشاع أن تذكر الأحداث البعيدة هي ما تتطلب ذاكرة قوية، موضحًا أن ذلك بسبب رسوخ الأحداث القديمة في الذاكرة، مؤكدًا أن مرضى ألزهايمر دومًا ما يعانون من نسيان الأحداث القريبة، مشيرا إلى أنهم يعانون أيضا في تلك المرحلة من البطء في فعل إذ إن الأشياء التي كانت تُنجز بسهولة تأخذ وقت أطول من المعتاد، لافتا إلى أنهم أيضا يواجهون صعوبة في إيجاد الكلمات.
2- فقدان القدرة على إدراتك الزمان والمكانوأكد أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن تلك المرحلة تكون أكثر صعوبة من السابقة، مشيرًا إلى أن الأهل يلاحظون ذلك بسهولة، ويشعر المريض في هذه الحالة عند تغيير المكان، فيفقد المريض الإدراك، وقد تظهر الأعراض العصبية والنفسية، وتغير في سلوك المريض وشخصيته وطباعه.
3- المرحلة الطفوليةيحتاج المريض في هذه المرحلة، إلى رعاية مثل الطفل، وهي أصعب مرحلة على راعي مريض ألزهايمر