جحيم الحرب يبتلع كردفان... معارك ضارية تقترب من لحظة الحسم والفاشر تختنق تحت حصار قاتل

الأحد 21 سبتمبر-أيلول 2025

تتصاعد ألسنة الحرب في السودان مع اقتراب معارك فاصلة بكردفان، بينما تتحول الفاشر في دارفور إلى سجن كبير يعاني فيه المدنيون من الجوع والمرض وسط قصف متواصل وحصار خانق.

مصادر ميدانية أكدت أن قوات "الدعم السريع" بدأت حشد ترسانتها العسكرية استعداداً لجولة جديدة من القتال، في وقت يواصل الجيش السوداني توغله محققاً مكاسب بعد استعادة مدينة بارا وإحكام قبضته على طريق الصادرات الحيوي.

ويرجّح مراقبون أن الأيام المقبلة ستشهد أعنف المعارك في الإقليم، تمهيداً لفتح الطريق نحو دارفور، حيث تسيطر "الدعم السريع" على معظم الولايات.

وفي المقابل، تشهد مناطق جنوب شمال كردفان نزوحاً جماعياً وسط أوضاع إنسانية مأساوية بعد تهجير عشرات آلاف الأسر وحرمانها من الغذاء والدواء والمأوى.

الفاشر:

مدينة تموت ببطءفي دارفور، يواصل القصف الجوي والمدفعي حصد الأرواح، فيما حوّلت "الدعم السريع" الفاشر إلى جحيم، مستهدفة مقار عسكرية وأحياء سكنية.

قبل يوم واحد فقط، أدى هجوم بطائرة مسيّرة على مسجد أثناء صلاة الفجر إلى مقتل 75 مصلياً.

وتحذّر لجان المقاومة من أن المدينة على حافة الانهيار بعد انقطاع الغذاء والدواء والمياه، حتى اضطر السكان إلى أكل علف الحيوانات ودفن موتاهم بأكياس بلاستيكية لنقص الأكفان.

جرائم وانتهاكات

تشير تقارير إلى أن "الدعم السريع" ترتكب انتهاكات مروّعة تشمل القتل الجماعي والعنف الجنسي والتهجير القسري، مع تدمير البنية التحتية الصحية ومحطات المياه، ما جعل الأوضاع الإنسانية في الفاشر كارثية بلا أفق إنقاذ.

صمت دولي يفاقم المأساة

رئيس الوزراء كامل إدريس أعلن أنه سيطرح حصار الفاشر أمام الأمم المتحدة، داعياً إلى تدخل عاجل لفك الحصار، فيما يواجه المجتمع الدولي اتهامات بالصمت والتقاعس أمام ما يصفه ناشطون بـ"الإبادة البطيئة".

خطر صحي متفجر

إلى جانب الحرب، يلوح شبح وباء جديد، إذ حذّرت "أطباء بلا حدود" من انتشار حمى الضنك بسرعة في الخرطوم ومناطق أخرى، في ظل انهيار 70% من المرافق الصحية في البلاد.