3 قرارات لترامب تقلب نظام التأشيرة واللجوء رأساً على عقب

الأحد 21 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 88

خلال يومين، ثلاثة قرارات أميركية تطيح بنظام التأشيرات القديم، وتجري تغييرات جذرية بشأن العمال المهرة، واللاجئين السوريين والفلسطينيين.

فقد أقرت إدارة الرئيس دونالد ترامب سلسلة إجراءات جديدة ستضيق الخناق على طالبي التأشيرات في قطاعات هامة كالتكنولوجيا، وعلى طالبي اللجوء من الجنسيتين السورية والفلسطينية.

ويضيف رسوماً قدرها 100 ألف دولار لتأشيرة العمال المهرة ويوم أمس الجمعة، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلاناً يفرض رسوماً قدرها 100,000 دولار على طلبات تأشيرة H-1B، في محاولة للحد من الإفراط في استقدام العمالة الخارجية وخاصة في مجال التكنولوجيا.

يستهدف ترامب الشركات التي تستغل برنامج التأشيرات، مما يؤدي إلى تهجير العمال الأميركيين من خلال استقدام العمالة الأجنبية، وفقاً لهيئة تنظيم الأعمال.

شركات أميركية تحذر موظفيها من مغادرة البلاد بعد فرض رسم على تأشيرات إتش 1 بي إثر هذا القرار الرئاسي التنفيذي، حذرت الشركات الكبرى في الولايات المتحدة موظفيها الأجانب من مغادرة البلاد، بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسماً جديداً مرتفعاً على تأشيرات العمال الأجانب المؤهلين، وفقاً لتقارير إعلامية، نشرت اليوم السبت.

ونقلت صحيفة بيزنس إنسايدر عن موظفين واتصالات داخلية في شركات تكنولوجية مثل أمازون وميتا ومايكروسوفت، وكذلك في بنك جيه بي مورغان، إن الموظفين الذين يحملون تأشيرات HB1 وهم حالياً في الخارج يجب عليهم العودة إلى الولايات المتحدة في غضون 24 ساعة.

وأوضحت الصحيفة أن مذكرة داخلية لشركة أمازون قالت إن الموظفين الذين لا يستطيعون العودة في الوقت المحدد يجب عليهم البقاء في أماكنهم لحين إشعار آخر.

ترحيل السوريين من جانب آخر، وفيما كان وزير الخارجية السورية في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني يرفع العلم السوري أمام السفارة السورية في واشنطن إيذاناً بانطلاق النشاط الدبلوماسي السوري في العاصمة الأميركية، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أنها ستنهي وضع الحماية المؤقتة للاجئين السوريين، ما يعني أن آلاف المقيمين سيواجهون خطر الترحيل اعتباراً من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وعرضت الوزارة تقديم تذكرة طائرة مجانية ومبلغ ألف دولار خلال 60 يوماً تبدأ من 22 سبتمبر/ أيلول الحالي. بدا القرار صادماً لكثيرين، إذ تزامن مع مؤشرات الانفتاح السياسي.

التدقيق على طالبي اللجوء الفلسطينيين وفي سياق متصل، أفادت صحيفة واشنطن بوست، اليوم السبت 20 سبتمبر / أيلول، بأن الولايات المتحدة بدأت تطبيق مستوى إضافي من التدقيق على طالبي اللجوء الفلسطينيين الذين يدخلون البلاد بشكل قانوني.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قررت أن تٌخضع طلبات اللجوء المقدمة من الفلسطينيين إلى فحص إضافي، ووصف محامون السياسة بأنها تُطبق على جميع حالات الفلسطينيين.

وأضافت واشنطن بوست أن السياسة الجديدة تنطبق على أي فلسطيني يحمل وثيقة سفر لاجئ فلسطيني أو جواز سفر من السلطة الفلسطينية، كما يهدف الفحص الإضافي إلى اكتشاف الفلسطينيين الذين قد يحملون جنسيات بلدان أخرى مثل الأردن ولبنان وسوريا وإسرائيل.

ووجّهت وزارة الأمن الداخلي، الشهر الماضي، بتحويل طلبات اللجوء المقدمة من أي شخص يحمل هوية فلسطينية، بغض النظر عن أصله القومي، إلى مراجعة إضافية في مكتب ضمان الجودة.

وتوقفت عملية طلب اللجوء، وهي وضع قانوني يحمي الأشخاص الفارين من العنف أو الاضطهاد، بشكل شبه كامل في عهد الرئيس دونالد ترامب على الحدود الأميركية-ا