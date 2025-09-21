السعودية تعلن دعماً إضافياً لليمن ومصادر تكشف التفاصيل

الأحد 21 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -خاص

أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة دعم جديدة لليمن تبلغ 368 مليون دولار (1.38 مليار ريال سعودي)، وذلك عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وجاءت الخطوة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستناداً إلى ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن، وتلبية مناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي.

ووفق بيان وزارة الخارجية السعودية، فإن الدعم يشمل تمويل موازنة الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية، إضافة إلى دعم تشغيل مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، بما يعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

من جانبه، ثمّن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني هذه المبادرة واعتبرها "رافعة أساسية" لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، خصوصاً صرف المرتبات وتحسين الخدمات، مؤكداً أن الموقف السعودي يجسد عمق الروابط بين البلدين، ويؤكد التزام الرياض الدائم بدعم استقرار اليمن.

يُذكر أن السعودية قدّمت في ديسمبر 2024 دعماً اقتصادياً لليمن بقيمة 500 مليون دولار، بينها وديعة بـ300 مليون دولار لدى البنك المركزي اليمني، ساهمت في تعزيز احتياطاته ورفع قيمة العملة المحلية وخفض أسعار السلع الأساسية.

كما موّلت الرياض برامج تنموية وخدمية شملت الصحة والتعليم والطاقة، إلى جانب تقديم منح نفطية أسهمت في تشغيل عشرات محطات الكهرباء.

ويأتي الدعم الجديد امتداداً لدور السعودية المحوري في تحفيز الاقتصاد اليمني وتخفيف الأعباء الإنسانية، وتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الراهنة.