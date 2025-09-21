جبهة بإسرائيل لإسقاط حكومة نتنياهو والقسام تنشر صورة وداعية للأسرى 3 قرارات لترامب تقلب نظام التأشيرة واللجوء رأساً على عقب السعودية تعلن دعماً إضافياً لليمن ومصادر تكشف التفاصيل هجوم إلكتروني يشل مطارات برلين وبروكسل ولندن ..تفاصيل باحثون يمنيون بجامعة حائل ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم انتهاكات ممنهجة وتصعيد قمعي: مئات المدنيين والعاملين الإنسانيين رهائن الحوثيين.. والهيئة الوطنية تحذر وزير الدفاع يجتمع بقيادة محور تعز ويصدر توجيهات بشأن جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستدعي هيئة التشاور ويضعها أمام مسئوليات التوافق الوطني ووحدة الصف، والشراكة طارق صالح يلتقي برئيس الوزراء ... فتح ملفات الاقتصاد وترشيد النفقات العليمي يضع الشورى أمام المستجدات: هناك حرص من الرياض وأبوظبي على تماسك الصف الجمهوري والدعم السياسي والاقتصادي صمام أمان للدولة
تسبّب هجوم إلكتروني في استهداف مزود خدمة لأنظمة تسجيل الوصول والصعود في عدد من المطارات بالقارة الأوروبية ما أدى إلى تعطيل العمليات وتأخير أو إلغاء رحلات جوية في مطارات بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن.
وقال مشغلو مطارات أوروبية، اليوم (السبت)، إن هجوماً إلكترونياً أدى إلى تعطّل الأنظمة الآلية، مما أجبر المطارات على اللجوء إلى إجراءات يدوية لتسجيل الركاب وصعودهم إلى الطائرات، بحسب ما أفاد به مطار بروكسل.
وتسبب الهجوم في تأخير رحلات بمطار العاصمة الألمانية برلين-براندنبورغ، إذ أعلن المطار أن شركة خدمات أنظمة تسجيل الركاب تعرضت لهجوم.
وقالت سلطات المطار أن هذا الهجوم أدى إلى قطع الاتصال عن الأنظمة المتضررة.
وأوضح المطار أنه من المتوقع نتيجة لذلك أن يواجه الركاب فترات انتظار أطول عند تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، إضافة إلى تأجيل بعض الرحلات.
وجاء في بيان للمطار: «الهجوم لم يستهدف المطار مباشرة، وإنما أصابه بشكل غير مباشر»