باحثون يمنيون بجامعة حائل ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم

في إنجاز علمي جديد يعزز مكانة جامعة حائل على خارطة التميز البحثي، أدرجت قاعدة بيانات Elsevier بالتعاون مع جامعة Stanford ثلاثة باحثين يمنيين من كوادر الجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم، بحسب التصنيف الدولي المرموق الذي يقيس حجم التأثير العلمي للباحثين على مدى مسيرتهم الأكاديمية وكذلك خلال العام الواحد.
ويُعد هذا التصنيف أحد أبرز المؤشرات العالمية المعتمدة، حيث يستند إلى جودة الإنتاج العلمي وعدد الاستشهادات البحثية وحجم التأثير المعرفي في مختلف التخصصات.
وضمت قائمة علماء جامعة حائل:
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود البحثية المتميزة لهؤلاء العلماء، وتجسيدًا لحرص جامعة حائل على دعم كوادرها الأكاديمية وتمكينها من المنافسة عالميًا، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
وأعرب الباحثون الثلاثة عن اعتزازهم بهذا التقدير الدولي، مؤكدين أن ما تحقق هو ثمرة للتعاون البحثي والدعم المؤسسي المستمر، وحافز لمزيد من الإنجازات المستقبلية التي تخدم المجتمع وتسهم في إثراء المعرفة الإنسانية.