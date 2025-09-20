وزير الدفاع يجتمع بقيادة محور تعز ويصدر توجيهات بشأن جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة

السبت 20 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- عدن

وجه وزير الدفاع اليمني، بضرورة تظافر الجهود للتنسيق والتعاون بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية لحفظ الاستقرار، وملاحقة العناصر الإجرامية والخارجة عن النظام والقانون في محافظة تعز.

وعقد وزير الدفاع، الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بقيادة محور تعز والوحدات التابعة له، للوقوف على أوضاع المحور والمستجدات الميدانية في المحافظة.

وشدد الوزير الداعري، على مضاعفة الجهود بحسب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس الدكتور رشاد العليمي، ودولة رئيس الوزراء، سالم بن بريك، لإسناد الأجهزة الأمنية في ملاحقة والقبض على المتورطين بالجريمة الغادرة بحق مديرة صندوق النظافة والتحسين الشهيدة افتهان المشهري، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.. مشيدا في ذات السياق بالقبض على احد المتهمين الرئيسيين في جريمة الاغتيال.

واستمع وزير الدفاع، من قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، وقادة الوحدات العسكرية، إلى عرض مفصل حول أوضاع جبهات القتال، واحتياجات الوحدات العسكرية.. مؤكداً اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بهذا الاتجاه الاستراتيجي، وبذل الجهود لتوفير كافة احتياجات أبطال القوات المسلحة في مختلف الجبهات.

واشاد وزير الدفاع، بالبطولات التي يحققها منتسبو محور تعز في التصدي لاعتداءات مليشيا الحوثي المستمرة ..مشدداً على رفع مستوى اليقظة، وتتبع الخلايا التي تدفع بها المليشيات الحوثية لمحاولة إقلاق الأمن في المحافظة.