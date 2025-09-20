رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستدعي هيئة التشاور ويضعها أمام مسئوليات التوافق الوطني ووحدة الصف، والشراكة

السبت 20 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 146

اجتمع اليوم السبت فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونواب الهيئة عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري.

وتناول اللقاء الأوضاع على الساحة المحلية، والجهود المطلوبة لدفع الإصلاحات الحكومية قدمًا، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية على مختلف المستويات. وأكد الرئيس العليمي أن الإصلاحات الشاملة وتقديم الخدمات للمواطنين ستظل أولوية لضمان مشروعية الدولة واستمرار تدفق المساعدات الاقتصادية والإنسانية.

وشدد الرئيس على الدور الحيوي لهيئة التشاور والمصالحة في دعم الحكومة وتشجيعها على استكمال الإصلاحات وفق خططها المعتمدة، مؤكدًا أهمية تفعيل دور الهيئة في تعزيز التوافق الوطني، ووحدة الصف، والشراكة بين مختلف المكونات.

كما شدد الرئيس على ضرورة خطاب موحد يعزز التماسك الوطني، ويوجهه نحو المعركة الكبرى لاستعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني.

ونوه العليمي بالدعم المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، مشيرًا إلى مساهماتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية التي شكلت صمام أمان للدولة في هذه الظروف الصعبة.

وفي جانب آخر، وضع الرئيس الهيئة أمام جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وتلبية مطالب أبناء المحافظة المشروعة، كما تطرق إلى جريمة اغتيال مدير عام صندوق النظافة والتحسين في تعز، افتهان المشهري، مؤكداً أن دماء الشهيد لن تذهب هدراً، وأن الجهات الأمنية ملزمة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، وتحويل الحادثة إلى نقطة إجماع وطني ضد الفوضى والعنف والإرهاب.

من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكدين الالتزام بالمضي قدمًا في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشراكة الوطنية.