طارق صالح يلتقي برئيس الوزراء ... فتح ملفات الاقتصاد وترشيد النفقات

السبت 20 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، اليوم على جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء سالم بن بريك في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الوزراء عرضًا شاملًا عن الإجراءات والبرامج الحكومية الجارية، مع التركيز على الإصلاح المالي والإداري، وتحسين الإيرادات وترشيد النفقات، إلى جانب خطط تطوير الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وجدد طارق صالح التأكيد على الدعم الكامل من مجلس القيادة الرئاسي للحكومة، ومساندة جهودها لدفع مسيرة الإصلاح قدمًا بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي في مختلف مناطق البلاد.

كما ناقش اللقاء عددًا من القضايا المتعلقة بالشأن العام، مع التركيز على تعزيز الخدمات الأساسية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم.