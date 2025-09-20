وزير الدفاع يجتمع بقيادة محور تعز ويصدر توجيهات بشأن جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستدعي هيئة التشاور ويضعها أمام مسئوليات التوافق الوطني ووحدة الصف، والشراكة طارق صالح يلتقي برئيس الوزراء ... فتح ملفات الاقتصاد وترشيد النفقات العليمي يضع الشورى أمام المستجدات: هناك حرص من الرياض وأبوظبي على تماسك الصف الجمهوري والدعم السياسي والاقتصادي صمام أمان للدولة مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ عام 1967 وترتيبات للقاء يجمع ترامب مع الشرع عاجل.. رويترز: السعودية ستقدم لليمن نحو 368 مليون دولار كدعم اقتصادي أكثر من 4 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم المقبلة تظاهرات مستمرة في تعز تطالب بالقصاص من قتلة ''افتهان المشهري'' ماذا نعرف عن تأشيرات العمل في أمريكا (H-1B) برسوم 100 ألف دولار التي وقع عليها ترامب؟
اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، اليوم على جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء سالم بن بريك في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وخلال اللقاء، قدم رئيس الوزراء عرضًا شاملًا عن الإجراءات والبرامج الحكومية الجارية، مع التركيز على الإصلاح المالي والإداري، وتحسين الإيرادات وترشيد النفقات، إلى جانب خطط تطوير الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وجدد طارق صالح التأكيد على الدعم الكامل من مجلس القيادة الرئاسي للحكومة، ومساندة جهودها لدفع مسيرة الإصلاح قدمًا بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي في مختلف مناطق البلاد.
كما ناقش اللقاء عددًا من القضايا المتعلقة بالشأن العام، مع التركيز على تعزيز الخدمات الأساسية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم.