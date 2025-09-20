مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

السبت 20 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 230

يقام اليوم السبت، عدد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات بملاعب العالم، لعل أبرزها فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع إيفرتون، بالإضافة إلى قمة الدوري الإنجليزي التي تجمع بين فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول × إيفرتون – الثانية والنصف عصرا – على قناة beIN SPORTS 1

بيرنلي × نوتينجهام فورست – الخامسة مساء

برايتون × توتنهام هوتسبير – الخامسة مساء

ولفرهامبتون × ليدز يونايتد – الخامسة مساء

وست هام × كريستال بالاس – الخامسة مساء

مانشستر يونايتد × تشيلسي – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS 1

فولهام × برينتفورد – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

جيرونا × ليفانتى – الثالثة عصرا

ريال مدريد × إسبانيول – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN SPORTS 1

ديبورتيفو ألافيس × إشبيلية – السابعة والنصف مساء

فياريال × أوساسونا – السابعة والنصف مساء

فالنسيا × أتليتك بيلباو – العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت × رين – السادسة مساء

بريست × نيس – الثامنة مساء

لانس × ليل – العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا × جنوى – الرابعة مساء

فيرونا × يوفنتوس – السابعة مساء

أودينيزى × ميلان – العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هوفنهايم × بايرن ميونخ – الرابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الحزم × الفتح – 6:40 مساء

النجمة × الاتحاد – 6:40 مساء

النصر × الرياض – التاسعة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

العين × خورفكان – الرابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

الشمال × الغرافة – السادسة مساء

السد × الوكرة – الثامنة مسا