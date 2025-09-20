أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ عام 1967 وترتيبات للقاء يجمع ترامب مع الشرع

السبت 20 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

كشفت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر أن يشارك الشرع في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، وسيكون أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ عام 1967.

كما تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يجري فيه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مباحثات في العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة تاريخية هي الأولى لوزير خارجية سوري منذ 25 عاماً، لبحث رفع العقوبات المفروضة على سوريا والمفاوضات مع "إسرائيل".

إلى ذلك قال الرئيس السوري إن المفاوضات التي تجريها بلاده بوساطة أمريكية مع "إسرائيل" أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقع قريباً شبيه باتفاق فك الاشتباك المبرم عام 1974.

كما أكد الشرع، في حوار مع صحيفة "مللييت" التركية، أن "الاتفاق الوشيك لا يعني بأي حال تطبيع العلاقات مع تل أبيب"، مشيراً إلى أنه "لا يثق بإسرائيل" بعد هجومها الأخير على قطر.

وقال في هذا الصدد: إن "مشاركته المرتقبة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل سابقة تاريخية؛ لكونها المرة الأولى منذ 60 عاماً التي يشارك فيها رئيس سوري في هذه الاجتماعات".

يشار إلى أنه سبق أن التقى الرئيس السوري بنظيره الأمريكي في العاصمة السعودية الرياض، منتصف مايو الماضي، وحينها أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفع العقوبات عن دمشق بشكل كامل.