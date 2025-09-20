أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ عام 1967 وترتيبات للقاء يجمع ترامب مع الشرع عاجل.. رويترز: السعودية ستقدم لليمن 368 مليون دولار كدعم اقتصادي أكثر من 4 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم المقبلة تظاهرات مستمرة في تعز تطالب بالقصاص من قتلة ''افتهان المشهري'' ماذا نعرف عن تأشيرات العمل في أمريكا (H-1B) برسوم 100 ألف دولار التي وقع عليها ترامب؟ الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية محتملة على هذه المحافظات بغداد تشهد انتخاب قيادة جديدة لاتحاد الطلاب اليمنيين بين أوراق الاقتصاد وأشباح الانهيار: المجلس الرئاسي بحضور غالبية أعضائه يعيد قراءة مسار الإصلاحات نوبات الدوار المتكررة عند النساء والأطفال.. أسباب صحية لا يجب تجاهلها الأمن السوري يقبض على قيادي موالٍ للأسد متورط بمجازر بحق المدنيين
قالت رويترز اليوم السبت إن السعودية ستدعم ميزانية الحكومة اليمنية بـ 368 مليون دولار.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: إن السعودية ستقدم نحو 368 مليون دولار كدعم اقتصادي للحكومة اليمنية.