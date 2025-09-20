أكثر من 4 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم المقبلة

السبت 20 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 247

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن تلقيه 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في مرحلة ما قبل البيع لحاملي بطاقات الائتمان من رعاتهم.

وذكر الاتحاد في بيان، بأن الطلبات جاءت من 216 دولة ومنطقة خلال فترة التقديم التي استمرت 10 أيام، تتصدرها الدول الثلاث المضيفة..مشيراً الى ان الدول الأخرى الأكثر تقديما لطلبات التذاكر: ألمانيا، وإنجلترا، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وإسبانيا، وإيطاليا.

ولفت البيان، الى أنه سيتم إبلاغ الراغبين في شراء تذاكر مباريات دور المجموعات بدءا من 60 دولارا أمريكيا اعتبارا من 29 سبتمبر الجاري، مع منحهم مهلة زمنية لشرائها، بداية من الأول من أكتوبر.