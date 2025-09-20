آخر الاخبار

أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ عام 1967 وترتيبات للقاء يجمع ترامب مع الشرع عاجل.. رويترز: السعودية ستقدم لليمن 368 مليون دولار كدعم اقتصادي أكثر من 4 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم المقبلة تظاهرات مستمرة في تعز تطالب بالقصاص من قتلة ''افتهان المشهري'' ماذا نعرف عن تأشيرات العمل في أمريكا (H-1B) برسوم 100 ألف دولار التي وقع عليها ترامب؟ الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية محتملة على هذه المحافظات بغداد تشهد انتخاب قيادة جديدة لاتحاد الطلاب اليمنيين بين أوراق الاقتصاد وأشباح الانهيار: المجلس الرئاسي بحضور غالبية أعضائه يعيد قراءة مسار الإصلاحات نوبات الدوار المتكررة عند النساء والأطفال.. أسباب صحية لا يجب تجاهلها الأمن السوري يقبض على قيادي موالٍ للأسد متورط بمجازر بحق المدنيين

أكثر من 4 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم المقبلة

السبت 20 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 247

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن تلقيه 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في مرحلة ما قبل البيع لحاملي بطاقات الائتمان من رعاتهم.

وذكر الاتحاد في بيان، بأن الطلبات جاءت من 216 دولة ومنطقة خلال فترة التقديم التي استمرت 10 أيام، تتصدرها الدول الثلاث المضيفة..مشيراً الى ان الدول الأخرى الأكثر تقديما لطلبات التذاكر: ألمانيا، وإنجلترا، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وإسبانيا، وإيطاليا.

ولفت البيان، الى أنه سيتم إبلاغ الراغبين في شراء تذاكر مباريات دور المجموعات بدءا من 60 دولارا أمريكيا اعتبارا من 29 سبتمبر الجاري، مع منحهم مهلة زمنية لشرائها، بداية من الأول من أكتوبر.

إقراء أيضاً
هالاند يسجل هدفاً تاريخياً في انتصار سيتي على نابولي في دوري أبطال أوروبا
الأسطورة السويدي بورج يكشف عن إصابته بالسرطان ويخوض معركته بشجاعة الأبطال
من ملاعب الأشبال إلى ساحات الثورة... محافظة مأرب تطلق بطولة سبتمبر
جدول مباريات منتخب اليمن للناشئين في كأس الخليج تحت سن 17 عامًا وأسماء اللاعبين
برشلونة يفقد يامال أمام نيوكاسل بسبب الإصابة.. وانتقادات حادة للمنتخب الإسباني
تصفيات كأس العالم تتحول إلى دعم إنساني.. النرويج تساعد غزة عبر مباراة إسرائيل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول