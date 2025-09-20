أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ عام 1967 وترتيبات للقاء يجمع ترامب مع الشرع عاجل.. رويترز: السعودية ستقدم لليمن 368 مليون دولار كدعم اقتصادي أكثر من 4 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم المقبلة تظاهرات مستمرة في تعز تطالب بالقصاص من قتلة ''افتهان المشهري'' ماذا نعرف عن تأشيرات العمل في أمريكا (H-1B) برسوم 100 ألف دولار التي وقع عليها ترامب؟ الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية محتملة على هذه المحافظات بغداد تشهد انتخاب قيادة جديدة لاتحاد الطلاب اليمنيين بين أوراق الاقتصاد وأشباح الانهيار: المجلس الرئاسي بحضور غالبية أعضائه يعيد قراءة مسار الإصلاحات نوبات الدوار المتكررة عند النساء والأطفال.. أسباب صحية لا يجب تجاهلها الأمن السوري يقبض على قيادي موالٍ للأسد متورط بمجازر بحق المدنيين
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن تلقيه 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في مرحلة ما قبل البيع لحاملي بطاقات الائتمان من رعاتهم.
وذكر الاتحاد في بيان، بأن الطلبات جاءت من 216 دولة ومنطقة خلال فترة التقديم التي استمرت 10 أيام، تتصدرها الدول الثلاث المضيفة..مشيراً الى ان الدول الأخرى الأكثر تقديما لطلبات التذاكر: ألمانيا، وإنجلترا، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وإسبانيا، وإيطاليا.
ولفت البيان، الى أنه سيتم إبلاغ الراغبين في شراء تذاكر مباريات دور المجموعات بدءا من 60 دولارا أمريكيا اعتبارا من 29 سبتمبر الجاري، مع منحهم مهلة زمنية لشرائها، بداية من الأول من أكتوبر.