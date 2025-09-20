تظاهرات مستمرة في تعز تطالب بالقصاص من قتلة ''افتهان المشهري''

السبت 20 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تعز

تستمر التظاهرات المنددة بجريمة اغتيال افتهان المشهري في. تعز والمطالبة بالقصاص من القتلة.

وشهدت مدينة تعز، صباح السبت، مظاهرة حاشدة للتنديد باغتيال الأستاذة افتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين، والمطالبة بسرعة ضبط القتلة وتقديمهم للعدالة.

وانطلقت المظاهرة من جولة العواضي إلى مبنى المحافظة في شارع جمال، حيث رفع المشاركون صور المشهري ولافتات تطالب بالقصاص، محذرين من أي محاولة لتمييع القضية، وحملوا السلطات الأمنية المسؤولية عن كشف الجناة.