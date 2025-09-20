أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ عام 1967 وترتيبات للقاء يجمع ترامب مع الشرع عاجل.. رويترز: السعودية ستقدم لليمن 368 مليون دولار كدعم اقتصادي أكثر من 4 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم المقبلة تظاهرات مستمرة في تعز تطالب بالقصاص من قتلة ''افتهان المشهري'' ماذا نعرف عن تأشيرات العمل في أمريكا (H-1B) برسوم 100 ألف دولار التي وقع عليها ترامب؟ الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية محتملة على هذه المحافظات بغداد تشهد انتخاب قيادة جديدة لاتحاد الطلاب اليمنيين بين أوراق الاقتصاد وأشباح الانهيار: المجلس الرئاسي بحضور غالبية أعضائه يعيد قراءة مسار الإصلاحات نوبات الدوار المتكررة عند النساء والأطفال.. أسباب صحية لا يجب تجاهلها الأمن السوري يقبض على قيادي موالٍ للأسد متورط بمجازر بحق المدنيين
تستمر التظاهرات المنددة بجريمة اغتيال افتهان المشهري في. تعز والمطالبة بالقصاص من القتلة.
وشهدت مدينة تعز، صباح السبت، مظاهرة حاشدة للتنديد باغتيال الأستاذة افتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين، والمطالبة بسرعة ضبط القتلة وتقديمهم للعدالة.
وانطلقت المظاهرة من جولة العواضي إلى مبنى المحافظة في شارع جمال، حيث رفع المشاركون صور المشهري ولافتات تطالب بالقصاص، محذرين من أي محاولة لتمييع القضية، وحملوا السلطات الأمنية المسؤولية عن كشف الجناة.