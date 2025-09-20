الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية محتملة على هذه المحافظات

السبت 20 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 338

توقّع مركز الأرصاد في نشرته الجوية ليوم السبت، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية، غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد على المرتفعات والمنحدرات الغربية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً وتمتد حتى الضالع، البيضاء، مرتفعات أبين، بالإضافة إلى أجزاء من المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات شبوة، حضرموت والمهرة، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، غائم جزئياً، وحار نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار رعدية على صحاري محافظات حضرموت، مأرب والجوف، والرياح معتدلة إلى نشطة.

كما توقّع أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس غائم جزئياً، ورطب وحار نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة على طول السواحل الشرقية والجنوبية، بينما تكون الرياح نشطة إلى قوية على أرخبيل سقطرى.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم السبت، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 36 / 30 - المكلا 35 / 29 - الحديدة 37 / 30 - سقطرى 34 / 25 - المخا 37 / 28 - الغيضة 31 / 25 - زنجبار 36 / 29 - لحج 37 / 26 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 39 / 25 - مأرب 38 / 26 - عتق 36 / 25 - بيحان 36 / 25 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 28 / 16 - تعز 29 / 19 - ذمار 27 / 12 - الضالع 29 / 18 - إب 25 / 15 - البيضاء 28 / 16 .

وحذّر المركز، المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقّع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول والوديان، ومن الصواعق الرعدية، وكذا الأخوة سائقي المركبات من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم السبت، أن تكون حالة البحر في سواحل شبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل حضرموت خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل المهرة معتدل الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى معتدل إلى مضطرب الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن والبحر الأحمر خفيف الموج، وفي بحر العرب معتدل إلى مضطرب الموج، كما حذّر المركز، الأخوة الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي والسواحل الشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.