بغداد تشهد انتخاب قيادة جديدة لاتحاد الطلاب اليمنيين

في أجواء طلابية حيوية، شهدت العاصمة العراقية بغداد انتخاب قيادة جديدة لاتحاد الطلاب اليمنيين، وذلك خلال فعالية نُظمت تحت إشراف مباشر من سفارة الجمهورية اليمنية.
وجاءت نتائج الانتخابات بتولي الدكتور عبدالرحمن الحداد رئاسة الاتحاد، خلفاً للدكتور مرتضى عمار الزيلعي، في عملية انتخابية اتسمت بالشفافية وروح التعاون، وعكست نضجاً ديمقراطياً بين الطلاب اليمنيين في العراق.
الحدث شكّل محطة مهمة في مسار العمل الطلابي اليمني بالخارج، حيث عبّر المشاركون عن تطلعاتهم لتعزيز دور الاتحاد في خدمة الطلاب، والدفاع عن حقوقهم، وتطوير الأنشطة الأكاديمية والثقافية.
من جانبها، ثمّنت السفارة اليمنية في بغداد هذا الحراك الطلابي، مؤكدة دعمها المستمر لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الطلاب اليمنيين وتمكينهم من أداء دورهم الوطني في الخارج.