بين أوراق الاقتصاد وأشباح الانهيار: المجلس الرئاسي بحضور غالبية أعضائه يعيد قراءة مسار الإصلاحات

السبت 20 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً

في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة وتوترات خدمية وإنسانية، عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس: عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، فيما غاب فرج البحسني بعذر مسبق.

الاجتماع خُصص لمراجعة التطورات المحلية والإقليمية، مع تركيز خاص على الوضع الاقتصادي، مسار الإصلاحات، وتعافي العملة الوطنية. التقارير الحكومية عرضت مؤشرات الأداء المالي، وجهود البنك المركزي لضمان دفع المرتبات، واستدامة الخدمات، وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء.

الرئيس العليمي قدم إحاطة حول لقاءاته الأخيرة مع شركاء إقليميين ودوليين، بهدف تنسيق السياسات ومواجهة التحديات المشتركة. كما استعرض أعضاء المجلس تقارير عن مهامهم، بما في ذلك تطبيع الأوضاع في حضرموت، ومتابعة الإيرادات السيادية والمحلية.

المجلس جدد دعمه لمسار الإصلاحات الشاملة، مشيداً بمواقف السعودية والإمارات في دعم الشرعية، وتدخلاتهم في مختلف المجالات. كما نوه بدور الرياض ولندن في مؤتمر الأمن البحري، وما نتج عنه من تعهدات لدعم قوات خفر السواحل اليمنية.