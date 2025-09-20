ماذا نعرف عن تأشيرات العمل في أمريكا (H-1B) برسوم 100 ألف دولار التي وقع عليها ترامب؟ الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية محتملة على هذه المحافظات بغداد تشهد انتخاب قيادة جديدة لاتحاد الطلاب اليمنيين بين أوراق الاقتصاد وأشباح الانهيار: المجلس الرئاسي بحضور غالبية أعضائه يعيد قراءة مسار الإصلاحات نوبات الدوار المتكررة عند النساء والأطفال.. أسباب صحية لا يجب تجاهلها الأمن السوري يقبض على قيادي موالٍ للأسد متورط بمجازر بحق المدنيين البرتغال ولوكسمبورغ تعلنان موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية تصويت أممي على عقوبات جديدة ضد إيران.. وطهران تحذر وتطرح بديلاً تفاوضياً وكالة الطاقة الذرية تعتمد قرارا مصريا بأغلبية ساحقة حملة حوثية تستهدف أكاديميين وطلاباً رفضوا المشاركة في مسيرات دعائية
في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة وتوترات خدمية وإنسانية، عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس: عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، فيما غاب فرج البحسني بعذر مسبق.
الاجتماع خُصص لمراجعة التطورات المحلية والإقليمية، مع تركيز خاص على الوضع الاقتصادي، مسار الإصلاحات، وتعافي العملة الوطنية. التقارير الحكومية عرضت مؤشرات الأداء المالي، وجهود البنك المركزي لضمان دفع المرتبات، واستدامة الخدمات، وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء.
الرئيس العليمي قدم إحاطة حول لقاءاته الأخيرة مع شركاء إقليميين ودوليين، بهدف تنسيق السياسات ومواجهة التحديات المشتركة. كما استعرض أعضاء المجلس تقارير عن مهامهم، بما في ذلك تطبيع الأوضاع في حضرموت، ومتابعة الإيرادات السيادية والمحلية.
المجلس جدد دعمه لمسار الإصلاحات الشاملة، مشيداً بمواقف السعودية والإمارات في دعم الشرعية، وتدخلاتهم في مختلف المجالات. كما نوه بدور الرياض ولندن في مؤتمر الأمن البحري، وما نتج عنه من تعهدات لدعم قوات خفر السواحل اليمنية.